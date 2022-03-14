聲夢JUNIOR 10強誕生　網民批同炎明熹冇得比

無綫音樂競技真人騷《聲夢JUNIOR》昨晚（13日）播映第2集，經過一輪排練及錄影演出後，播出前期待指數甚高、由Aster（劉芷君）、Crystal（梁善知）、Haily（梁栩寧）、Charlotte（繆昀希）、Jasmine（冼奕瑜）及Tate（伍梓瑜）組成的Dance Group，擊敗Vocal Group及Band Group參賽者獲得第1名，6位成員全部順利躋身10強。為了令觀眾對各參賽者有更深入認識及了解，製作組決定將原本3集的節目增至4集。

第2集播出後，雖然不少網民覺得JUNIOR實力不及「聲夢」師兄師姐，但仍有大部分網民認為「結果」合理，除了因為JUNIOR參賽者年紀較小外，網民亦認為節目重點就是陪伴，以及看着參賽者從不同的訓練、經驗之中蛻變成長，並指很多參賽者被琢磨後大有機會成為明日之星，當中包括一直被視較輸蝕的男參賽者Ricky（童文）及Vincent（夏政）等。

難以超越炎明熹

雖然Dance Group整體實力及表現均被看高一線，除了被指是最入屋組別外，6人之間的默契亦讓網民看得更投入。不過其實3個組別各有支持者，Band Group的男孩們因為大部分處於「變聲」尷尬期，唱歌技巧普遍被指不好，至於沒有跳舞或玩樂器作為「外掛」的Vocal Group，由於要單靠唱功展示實力，又要面對師姐Gigi （炎明熹）珠玉在前難以超越，面對的挑戰及困難自然比其餘兩個組別高。

出名嚴厲的節目總監督Eric Kwok（郭偉亮），大讚部分參賽者實力潛質無限：「其實好幾個唱歌技巧係好唔錯，只係咬字有問題，其實佢哋唱英文歌，未必會同《聲夢》嘅師姐爭好遠，但唱廣東歌就真係爭一截。（唔少人批評同Gigi冇得比？）咁Gigi當然係好厲害，有好多嘢值得學習。」