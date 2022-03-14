【上帝視角巨峰照】雞排妹徵戰神男友：至少堅挺10分鐘

台灣「宅男女神」鄭家純（雞排妹）不單創立情趣用品作為副業，其言行向來跟其身材一樣「乳」出驚人，可謂台灣「性女」，日前她以快問快答方式透露擇偶要求，稱男方身高至少1.7米，體重60至85公斤，但不會特別對肌肉男有興趣。講到性格，她說若果男方有捱過會更好，因在溫室長大的男生會有「王子病」，更言對學歷冇要求，她笑說：「收入要跟我差不多！」

問到關於男方「體力」及床事要求，雞排妹強調至少要有10分鐘的「持久力」說：「不至於每天都要來一次，但是至少10至15分鐘，要堅挺的『走完』。除了技巧要精進之外，還有體力，如果你的續航力不久，那你怎樣去讓你的『電池』變成Turbo的『電池』？別讓你的體力跟不上愛意。」短片公開後，大批網民聲稱完全合資格，話要報名「入閘」做「戰神」：「怎麼好像是我？」

另外，今日（14日）她網晒為自家情趣用品拍廣告的花絮照，相中的她只穿黑色內褲，又刻意把T-Shirt領口拉低狂拋「湯碗胸」，不過最令網友狂噴鼻血的，是一張「上帝視角」的爆乳照，以「高炒」角度拍攝其32E白滑巨峰，並拿着避孕套，網友笑言初時驟眼看，以為她是晒股！