做監製一腳踢！林家棟：可能真係斷六親

「香港國際影視展（線上版）」今日（14日）揭幕，電影人林家棟接受網上訪問，大談香港電影。講到近10年間由演員身兼監製及出品人，他坦言因有感電影題材愈來愈單一化，故開始做監製，希望發掘多些不同題材，例如《殺出個黃昏》這類適合長者的電影，他說：「呢個故事2014年已經有，用咗好多時間去磨，到2018年去申請基金唔成功，我諗如果依家唔搞呢部戲，到時可能已冇魄力，演員狀態亦不似從前，所以我自掏腰包去做，希望滿足年紀大觀眾，同埋睇吓除咗主流題材外，仲有冇其他可能性，所以投資呢部電影。」而他從事監製時更是事事親力親為：「我要推銷畀觀眾，所以監製要有參與，先係合格監製。」他認為要讓觀眾建立對香港電影的信任最為重要。

家棟向來喜歡跟新導演合作，他稱作為電影人要全程投入：「可能真係斷六親，啲人話你同林家棟做嘢，佢咬住你唔放，我話我係，唔可以蒙混過關，我不停踢橋，連上床瞓覺都會諗，要審視點做好呢件事，點開發自己、諗多啲、投入多啲。」講到不少年輕創作人也很自負，要如何獲得他們信任，他坦言：「我同佢哋講有自信係啱，但唔好多，你唔係顧自己感受，要顧觀眾感受，佢唔睇你仲難受，投資方都係冒險，信任由創作開始，呢句對白潛台詞係咩，我逐句去蕪存菁，令佢心服口服，我會演畀佢睇，活體去教佢。（對新演員有咩忠告？）真係愛電影，你每日要感受生活，唔好心急。（有咩說話同香港電影人講？）再出發，依家醞釀一個改變唔係咁單一題材，要新舊兩代共融。」