騎得快又狂　感覺超爽

好多人都係得個樣而冇內涵，AV業界資深人士神仙乙相當認同，好似日本AV界有好多女優只得外在美，演技同床技都唔夠水準，而當中最能夠展現女優嘅功架，就係騎乘功夫，所以欣賞主打騎乘位嘅作品肯定夠晒精彩。

打樁機式

喺本中出品嘅《杭打中出接吻騎乘位姐姐》中，初川南可以話進入慾望大爆發嘅狀態，今次不論佢扮演OL定女教師，都會擒實男優嚟肉搏，而每場大戰南妹都會有指定動作，就係一邊啜住男優個嘴，一邊扭動下盤施展騎乘功夫喇！南妹騎功一絕，而且招式多變，尤其係轉身玩背面騎乘，將男優雙腿抬起變成打樁機式騎乘，成班男優都畀佢搞到貼貼服服！

關愛獨男

喺Moodyz推出嘅《向宅男突擊訪問SEX》入面，水卜櫻了解到家陣好多人為咗避疫而長時間留喺屋企，擔心啲獨居男悶到發慌，於是親自上門探訪，同對方傾談兼且滿足對方嘅需要，例如幫對方煮餐飯同做家務，最窩心嘅係櫻妹仲樂意用激凸嘅肉體滿足對方，除咗一齊沖涼，仲會施展最拿手嘅騎乘功夫，以輕盈嘅身軀喺對方身下不停起起落落，帶來強烈快感。

夜間福利

同樣由Moodyz推出嘅《深夜職缺逆BTR》，講述石原希望喺一間夜店工作，天生性慾旺盛，每當夜深時分，佢見客人唔多，就會向男同事埋身，勾引對方上床，而對方見阿妹又索又好身材，仲主動求歡，當然唔會拒絕啦！有時佢會同對方入廁所短敍，有時又會喺VIP房埋牙肉搏，而對方唔需要埋頭苦幹，因為阿妹最愛策騎使出快速又熟練嘅騎功喪扭一番。如果忍唔住走火點算呢？希望完全唔介意中出收場，真係爽到震！

簡評

表演騎乘可以話係AV女優展示功架嘅場面，因為呢招由女方發力進攻，動作做到又快又流暢，表現出腰肢靈活度高，咁就表示呢位女優騎功上乘，好似今日為大家推介嘅騎乘作品入面班女優咁！當中本仙最鍾意初川南主演嘅《杭打中出接吻騎乘位姐姐》，因為南妹出道多年，床上技巧相當高超，今次更加表現多種不同騎乘位，每招都表現得靈活順暢，令人一睇難忘！