Katerina Hartlova捷克導彈　轟炸眼球

咪以只係日本AV界有「神乳」，喺美國四仔界亦不乏神乳級脫星，嚟自捷克嘅Katerina Hartlova就係其中之一，憑住一對孖D導彈，迷盡歐美四仔迷，將佢哋嘅眼睛連環轟炸。

為錢入行

如果有留意巨乳題材嘅四仔作品，都一定會聽過Katerina Hartlova呢位傳奇脫星嘅名字，事關佢擁有一對34DD天然巨乳，滑溜又彈手，令四仔迷為之瘋狂。喺捷克出生嘅佢，19歲開始從事成人模特兒工作，據佢解釋因為當時需要搵快錢，所以瞞住家人出賣色相。憑住分量十嘅巨乳，獲得唔少男士雜誌及成人網站邀請拍攝寫真，深受胸奴歡迎，人氣亦不斷提升，後來因為被家人發現影裸照而暫停一切工作。

幸好之後佢終於獲得家人嘅諒解和支持，除咗繼續裸模工作，更投身四仔界發展，為片廠DDF Busty演出處女作《She Loves Dolphins》，雖然呢部作品以自娛為主題，只係得佢演獨腳戲，但係足以令四仔迷睇到如癡如醉。

時演時退

由於出道作大受歡迎，片廠亦食住個勢，搵Katerina Hartlova連演3套作品，結果全部都獲得極佳嘅銷量。不過唔知係咪太辛苦，拍完呢3套作品後佢就突然銷聲匿跡，直至一年後先至蒲頭，為DDF Busty及Brazzers演出新作，仲要一口氣拍咗4套，正當大家以為佢回歸後重新投入演出之際，佢又再次神隱，跟住一年後先至復出，為Twistys及Score等嘅大型片廠演出，更喺歐美多個四仔頒獎禮獲得提名，正當佢嘅事業如日中天，佢又突然停產，直至翌年才回歸。

呢種時演時退究竟係咩玩法？須知道佢當初係為錢入行拍四仔，但原來佢只係當兼職，本身仲有其他工作。事實上，近年佢專攻社群媒體Onlyfans，積極培育成人女主播，實行將自己嘅演出經驗分享開去。

Profile

出生地：捷克

身高：170cm

三圍：34DD-25-37

雖然Katerina Hartlova由出道至今嘅產量唔多，但係人氣一直有增無減，除咗因為佢對天然巨乳夠吸引外，亦因為佢相當識得冧粉絲，經常喺社交網開Live同粉絲互動，而近年專攻Onlyfans，吸金能力更係超強。