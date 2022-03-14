【噴血慎入！】乳牛網紅婉婷34D「西瓜胸」狙撃同鄉李元玲

挾着李雲迪徒弟之名，加上樣靚身材正而成為馬來西亞鋼琴女神的李元玲，終於有勁敵，更是自己人打自己人！身為李元玲「同鄉」的馬來西亞網紅婉婷（Valent）憑34D「西瓜胸」近年「胸」猛崛起，喪吸逾200萬粉絲，之前更在內地短片平台抖音廣受關注，更有「馬來西亞抖音女神」之稱。

婉婷經營美容、餅乾及時裝的網上生意，親自做生招牌的她，不時網晒海量噴血度爆燈的性感照。着泳衣晒「西瓜胸」已是基本「入場價」，無論剛剛起床、食三餐、洗衫或洗車等，總之食玩瞓等日常生活任何細節，一樣可以發動「胸襲戰」，如入廚時圍裙當肚兜等，令網友看得熱血沸騰，難怪粉絲人數愈來愈多之外，更有網民把她和李元玲作比較，指李元玲的性感招數有限，完全不及婉婷。

惟人紅是非多，日前婉婷自爆要去報警備案求助，甚至被謠傳跟粉絲見面約會：「我並沒有和任何粉絲在一起/見面/約會，更沒有承認過哪位粉絲是我的男友，更沒有教唆任何人去借錢/盜用公款。因為收到很多騷擾及誹謗，說我進行直播詐騙，甚至還有人威脅和上門干擾我的私生活，已經嚴重危害我的個人安全，律師已經證實了本人沒有任何觸犯法律罪行，也沒有涉及到任何關於詐騙的案件，謠言止於智者。」