【是日通勝】

農曆二月十三

壬寅年 癸卯月 丁卯日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：會友、立約、祭祀

忌：動土、栽種、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：9、21、37、48

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：壓力大減，快樂回到身邊，面上也重現笑容。

金牛座：財運差勁，未能有效開源，節流方面要努力！

雙子座：人緣佳，遇到麻煩時，可獲身邊人出手相助。

巨蟹座：身心不在狀態，工作易出錯，切忌輕率行事。

獅子座：抽空泡個熱水浴，可紓緩壓力，帶來好心情。

處女座：荷包縮水情況超出預期，宜調整理財策略。

天秤座：瑣事纏身，必須改變做事作風，勿自亂陣腳。

天蠍座：面對逆境要保持開朗，情緒不穩易影響健康。

人馬座：奔波一整天，身心俱疲，回到家宜早點睡覺。

山羊座：有破財可能，宜控制購物慾，不要亂買東西。

水瓶座：與人合作不能太計較，多用橙黃色有助開運。

雙魚座：身邊人是你的最強後盾，做起事來得心應手。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）雞 健康差

鼠：情緒不穩，容易失控，要提防得罪金主。

牛：工作運稍遜，有意轉工者應三思而後行。

虎：桃花旺，有伴侶者適合約會，甜在心頭。

兔：財運稍遜，提防得罪客人，業績受拖累。

龍：投資運不錯，選好合作對象，有利可圖。

蛇：事業運上升，做事加把勁，上位有希望。

馬：人氣下跌，易惹是生非，最好保持低調。

羊：工作運好轉，把握時機博表現易獲賞識。

猴：忙個不停，幸獲貴人出手助你排難解困。

雞：是日沖煞，健康運一般，注意作息定時。

狗：財運好轉，小心行事，可避免金錢損失。

豬：愛情運稍遜，易惹爛桃花，須檢點言行。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

二十四節氣與十二消息卦

一年二十四個節氣，相信很多讀者都不會陌生，因為每兩個節氣為一個月。十二消息卦是指《易經》六十四卦中的十二個卦象，可以稱為月卦。

冬至一陽生，地雷復卦，十一月卦，震卦一陽在最下，全陰在上。太陽在南半球的南回歸線開始向北半球上升，經過小寒到大寒節氣。大寒立春之地澤臨卦，十二月卦，兌卦二陽在上，四陰在上。再於雨水驚蟄節氣，地天泰一月卦。春分清明，太陽在赤道開始上升，雷天大壯二月卦。穀雨立夏，澤天決三月卦；小滿芒種之乾為天四月卦，這是陽氣最盛極之純陽卦。

夏至一陰生，天風姤卦，一陰在下全陽在上，太陽由北半球向南半球降。同陽升的情況一樣，夏至小暑之天風姤五月卦，大暑立秋之天山遁六月卦，處暑白露之天地否七月卦，秋分寒露之風地觀八月卦，霜降立冬之山地剝九月卦，最後小雪大雪之坤為地十月卦，陽絕而只街下純陰之卦。

陰盛極而陽生，陽盛極而陰生，周而復始。任何人、任何事都是因為時序的流轉，由生長到旺盛繼而死絕，所以《易經》可以預測未來，玄學術數都是這個原理，發展出預測命運。