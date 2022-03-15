東方日報C1：王祖藍搭上確診客機　累飯腳「連坐」捱疫監

無綫首席創意官王祖藍帶隊北上開工，但出師不利！早前於橫店拍綜藝節目的他飛往廣州工作，相約陳貝兒與麥長青食飯，但因與他同機的乘客有人確診，令3人均要接受隔離，祖藍未能如期返回橫店開工，被迫「甩底」拍攝。吳啟華亦有類似遭遇，因疫情關係，要臨時找人頂替拍節目。

近期內地疫情愈見緊張，不少在內地工作的藝人都受波及！王祖藍早前率領王浩信、高海寧及張振朗等北上交流，其中一個重點工作是於橫店拍攝東方衞視節目《開播！情景喜劇》。日前劇組進行大型宣傳，王浩信、張振朗、吳啟華及高海寧穿機師與空姐制服現身，相當吸睛，似足無綫經典劇《衝上雲霄》，但未見祖藍蹤影！

節目改劇本遷就

原來祖藍遇上「加疫監」意外！據知，早前他於橫店飛往廣州工作，之後無懼疫情「吹雞」設飯局，邀請身在當地的陳貝兒及麥長青飯敍，起初陳貝兒有所猶豫，但礙於盛情難卻，最後都有出席。看似平常的飯局結束後，眾人卻收到官方短訊，原來祖藍飛往廣州的航班有乘客確診，他需到隔離中心接受隔離，跟他同枱食飯的陳貝兒與麥長青慘受牽連，需接受7天隔離。

而祖藍因為「坐疫監」，未能如期返回橫店開工，令節目《開》被迫改劇本遷就。而另一主要嘉賓吳啟華亦遇過類似情況，首集開拍前，他由深圳飛往上海綵排，之後再到橫店拍攝，但由於深圳爆疫，而橫店一向對各地前來的人士都極之嚴謹，如果出發地點屬高危區，則需自行隔離一段時間才能進入橫店，故吳啟華未能如期前往拍攝，惟有找來身處橫店的李子雄幫手頂替。吳啟華受訪時承認此事：「因為深圳疫情問題，我去唔到橫店拍節目嘅第一集，要搵李子雄幫我頂一頂，第二集我先至自己做番！」他亦證實祖藍因要隔離，未能參與首集拍攝。

拉隊北上 波折重重

身為無綫首席創意官的祖藍帶隊北上開工，卻似乎波折重重！他負責的大型音樂節目《聲生不息》錄了兩集，因內地不能有選秀類節目，被迫停拍兼作出修改，原定2月19日首播，如今要延遲至3月底才再錄影。早前他與高海寧、王浩信及張振朗齊齊亮相湖南衞視王牌綜藝節目《你好星期六》，因張振朗普通話不流利，鬧出不少笑話。

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