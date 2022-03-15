【女神落區】Kylie C.一腳踢　孖唐安麒搬運物資抗疫

落力送暖，不怕路遠！疫情反覆不穩，全民恐慌，重創百業，不少義工活動也受影響，身為「宅男女神」的Kylie C.（鄭杞瑤）跟其經理人公司老闆唐安麒，近年參與不少義工的工作，但知道在這段風雨飄搖的日子中，更多人需要援手，故決定暫時不做「宅女」，「出關」做義工。日前她們和義工們到茶果嶺村，原來該區有不少村民確診，駐村的鄰舍輔導會需要大量抗疫物品，以派發給該村低收入人士及獨居老人。當日她們不單幫手分配物資，如快速測試包及糧食等，更要搬搬抬抬，親自負責缷貨及搬運，花盡心思及體力。

Kylie接受東網訪問，說未有因為現在疫情嚴峻而打消出動的念頭：「就係因為我仲有能力去幫人，點解唔主動去幫？大家更加要守望相助，同埋互相扶持，攜手渡過呢個難關。包裝同搬運唔辛苦，如果啲村民冇人幫，佢哋仲辛苦！」有「美容大王」之稱的唐安麒，因政府收緊社交距離措施，致其美容事業大受影響，笑言處於「無業」中的她，捐出大批快速檢測包，以助想返工的村民：「我唔擔心出去會受感染，萬一有事，我住嘅地方，可以獨立隔離，唔會影響家人。疫情期間，好多朋友搵我求救，我介紹佢哋用自然療法，病情好快紓緩，由陽變陰，最重要係正面態度處理，唔好太惶恐。疫情雖然影響我嘅生意，我依家變咗『無業』冇工返，啲村民話想返工，但要日日自行買測試包做檢測，根本未必負荷到，我冇工返，都想佢哋繼續有工返。」