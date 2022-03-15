爛Gag惹批評　主持「英國奧斯卡」擺韋史密夫老婆偷食搞笑

「英國奧斯卡」《英國影視藝術文化學院頒獎禮》（BAFTA）雖然舉行完畢，但仍然餘波未了！擔任BAFTA主持的澳洲女星Rebel Wilson被指因搞爛Gag搞到出爐「雙料影帝」韋史密夫（Will Smith）要即時反駁！

他獲最佳男主角之後，Rebel出場搬韋的影星妻子珍達娉琦（Jada Pinkett）2020年在主持的節目中自爆背老公偷食一事上枱來搞笑，她說：「我以為佢過去一年最好嘅表現就係佢處理老婆同所有男朋友嘅嘢。」而身在美國的韋受訪說：「我哋段婚姻從沒存在着不忠。珍達同我乜都講，而我哋從未令彼此意外。」

除了Rebel的爛Gag被批評之外，《犬山記》（The Power of the Dog）導演珍甘比茵（Jane Campion）於同日在美國舉行的《Critics＇Choice頒獎禮》（CCA）上台領最佳導演時的言論亦被狂鬧！她當時講笑話台下的網球名將威廉絲姊妹（Williams Sisters）雖然係奇蹟，但她們不像她必須要對抗男人們（其他提名導演）。言論一出後即時被網民批評指她對威廉絲姊妹欠尊重！事後她知衰即發聲明向威廉絲姊妹道歉，並指自己的言論輕率，她並沒有意去貶低這兩位傳奇黑人女性兼世界級運動員。