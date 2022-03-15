學男神帥氣穿搭　變身春夏紳士

在一眾韓國男神當中，玄彬和金秀賢都同屬氣質型的型男。雖然前者已經「封盆」，即將與女神孫藝珍在月尾舉行婚禮，但後者仍是單身，依然是「韓國公共財產」之一。不過無論二人是否被「私有化」，也無損其強大魅力，尤其穿起代言的時尚品牌服飾時，所散發的型、英、帥氣質，不但所有「玄太」或「金太」看得着迷，就連男生都想模仿，絕對是男女通殺！

優雅氣質Polo恤

男神的共通點就是他們都很會穿Polo恤，玄彬和秀賢賢穿上後都顯得非常斯文且有貴公子氣質。但為什麽身邊有些男性穿Polo恤上身就顯得有些老套，其實是沒有穿對方法！首先Polo恤不能選擇太闊或太窄的剪裁，因為太闊會令整個人看起來很沒有精神，太窄衣服布料貼在身上又會暴露出身體太胖或太瘦的缺點。還有切記不要反領穿着，一來此着法太Out，而且會暴露出頸短的缺點。參考男神着法，下身可搭配同色系或簡單黑白色調的褲子，讓整體感覺看起來協調又整齊。

學院風襯衫休閒褲

經典學院風一定少不了襯衫、卡其褲和樂福鞋的搭配，而且學院風看似非常青春，但卻適合所有年齡層的男士穿。通過不同風格的混合式穿搭，又能塑造出一個專屬自己風味的學院風。秀賢賢在白色簡約襯衫外加上一件無袖V領冷衫，讓穿搭變得更具層次，襯以綠、黑、粉紅襯白色格仔褲，盡顯青春活力。另一個配方式就是在條紋襯衫內加上白色打底衫塑造休閒感，讓襯衫加卡其褲的穿搭沒有那麽沉悶。