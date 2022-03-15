歌后隨時變影后　Beyonce重拍經典電影為奪奧斯卡？

歌手撈過界拍戲嘅情況經常都有發生，不過並唔係個個好似百變天后Lady GaGa咁成功，可以提名奧斯卡金像影后！2019年，佢就憑《星夢情深》（A Star Is Born）而提名金像影后。講開又講，原來喺佢未接拍之前，電影公司曾睇中由另一天后Beyonce夥拍男星奇連伊士活（Clint Eastwood），不過後來唔成事。而向來有鋪演戲癮嘅Beyonce，最近亦被爆有興趣重拍50年代經典劇情片《春風秋雨》（Imitation of Life）。希望憑此片令電影事業上高峰！

她除了主演之外，亦會在片中擔任女主角。而電影公司亦希望憑《蜘蛛俠》（Spider-Man）系列上位嘅美國女星Zendaya參與演出。影片前後於1934年以及1959年拍攝過兩次，兩部電影均取材自上世紀初美國猶太女作家 Fannie Hurst同名小說，以兩對母女相依聚散、成長與衝突，側寫當時家庭、種族和世代矛盾。

若然落實開拍，今次將會係兩位歌影阿姐第二度合作，原來早喺2016年Zendaya參演過Beyonce嘅《All Night》MV。Zendaya本身亦係Beyonce迷，佢曾經講過自出娘胎就已經對Beyonce着迷！