綵排爆喊︱吳浩康離島娶郭思琳　最愛老婆有孝心

英皇歌手吳浩康（Deep）今日（15日）娶郭思琳（Margiela）為妻，據知二人於貝澳營地舉行婚禮，郭思琳一身婚紗Look雖然唔算緊身，不過都仍然睇得出腹部微隆，今日雙喜臨門分外開心。Deep表示婚禮前兩晚已經緊張到瞓唔着，佢喺綵排時更已經感動到喊咗出嚟：「自己朝早起身去睇Set up，企喺度諗要講啲乜嘢？有邊個會嚟？要多謝邊一位？瞓唔到，兩日都五點幾、六點就醒咗，所以都幾攰同幾緊張。朝早自己演練嘅時候已經喊咗。」

Deep又大讚老婆郭思琳性格好及有孝心：「我鍾意我太太係一個好率直、好簡單嘅人，有乜就講乜，同佢相處唔使估，係好嚮往同佢相處。佢唔只對父母好上心、好愛錫，對其他屋企人都好關心好照顧，好欣賞佢對家庭呢個態度。」問到畀太太多少分？Deep笑言剛學會新婚的第一課：「嘩！畀太太幾多分都唔夠喎，唔可以亂咁畀分，呢個係我啱啱新婚學識嘅事，所以太太一定係超過滿分㗎啦。」

升為新婚「人夫」，Deep坦言心態要再重新調整自己，很多事情需要重新學習：「無論係相處、對事件嘅睇法、價值觀都唔同咗，所以依家變得謙卑咗。過往當大家溝通有問題嘅時候，會覺得『喂！你唔明白我。』、『我係啱嘅。』、『我識呢件事，你應該要聽我講。』依家會調番轉『可能有啲嘢我唔知呢。』、『可能我未識呢。』、『可能我唔了解呢。』我都需要重新去學過，希望可以幫到個關係。」