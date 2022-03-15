支持家姐再婚！小S公開大S飛南韓最新動向

台灣女星大S（徐熙媛）宣布和汪小菲離婚後的三個月，突然宣布與韓國組合「酷龍」成員、舊愛具俊曄再婚，喜訊震驚整個娛樂圈。而她的妹妹小S（徐熙娣）於今日（15日）出席活動，被問到有關S媽和姐姐現在的關係，她表示日前兩個姐姐和媽媽一起吃過飯：「我想應該OK吧。」又說：「我們母女四人感情非常好，身為媽媽都有她的擔憂，但她畢竟是愛女兒的。」她還自爆S媽最近有翻看她們以前訪問「酷龍」的影片，更說S媽頻頻讚具俊曄當年真的很帥，似乎對具俊曄改觀。

問到大S會否和一對兒女飛去南韓定居？小S就說：「不可能會飛去南韓！因為孩子們就學環境關係，所以還是會留在台灣。」至於問到具俊曄日後動向，她表示因為姐夫職業身兼DJ和藝術創作，因此不一定會在固定地方工作，她直言姐夫留台的可能性反而較大。

小S更自言有問姐夫認不認識崔宇植、李鍾碩等知名韓星，不過具俊曄就表示這些人太年輕，他都不認識。然後她也改問認不認識《Running Man》的劉在錫，具俊曄亦回答不太認識，搞到大S立刻護夫開腔：「你幹嘛這樣逼他？」大S還向她小S說：「請不要騷擾我老公」，非常搞笑！

而小S也表示自己力撐大S再婚，她說：「我全程參與我姐的人生，我知道他們愛的有多深，當時愛得那麼深的人回來追求她，我覺得我姐的人生好奇幻，不像真實人生。」她又說：「以她現在這個年紀離婚，要再找第二個相愛的人很困難，當然要好好把握」。