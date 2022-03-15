一度傳死訊　韓網紅李根在烏克蘭報平安：唔好再搵我

海軍特殊戰團出身的韓國網紅李根，早前懶理韓國外交部反對，以志願兵身份飛往烏克蘭參戰，俄方發言人宣布在近日的行動中殺死多達180名外國僱傭兵，因李根多日都沒有更新社交網，因而傳出他的死訊，但外交部指沒有收到有國民在當地遇害的消息，亦有消息指李根仍然在生。

今日（15日）有人發現李根已將社交網內所有與烏克蘭有關的照片及貼文刪走，其後又有消息指李根與同行4人曾前往烏克蘭首都基輔，但因為感到生命受到威脅，所以嘗試逃離至鄰國波蘭，但因為李根是在未經批准下擅自進入烏克蘭境內，所以波蘭拒絕眾人入境，而未能入境的李根與同伴只好逗留在邊境。

而李根今午（15日）終於更新社交網，強調自己仍然安好，並指他的同伴已安全地離開烏克蘭，現時只留下他一人參戰，他又嬲爆地說：「廢物們不要再做假新聞了，在完成任務之前不會再有我的消息，不要再聯繫我，我每天都忙住戰鬥。」

其後他又公開韓國警方發給他的短訊，指警方一直說服他返回韓國，但他表示現時不可能回韓：「現在的情況非常嚴重，所有戰士撤走的話，就甚麼都沒有了，我會盡全力協助烏克蘭，到我回國的時候，我再聯絡你們吧。」最後又鬧爆散布謠言的人：「我嘗試進入波蘭境內？胡說八道呢，騙子記者們，我根本沒有去過邊境，我與同伴是在最前線分開的。」