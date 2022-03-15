食肉獸喜訊　超筍重量級牛扒外賣

無牛不歡又不善下廚的的食肉獸，廚藝或許經過這段沒有晚市的時間被迫增長不少，但偶然也會想以頂級牛扒犒賞一下自己、慰勞一下舌頭與五藏廟吧！今日搜羅兩間供應重量級牛扒的餐廳，不約而同地推出優惠套餐，為各大食肉獸或喜歡肉食的巴絲打帶來高質牛扒滋味！

經典扒房6折優惠

來自美國加洲的經典扒房Lawry's The Prime Rib相信是不少牛魔王與食肉獸喜愛餐廳之一，主打USDA及粟米飼養的美國黑安格斯牛肉，烹調前再濕式熟成令肉味濃郁又汁豐。餐廳早前推出兩款3道菜外賣自取晚餐，頭盤是招牌的「冰旋翡翠沙律」，主菜特級燒牛肉有6安士的「加州薄切」及10安士的「招牌美味切」供選擇，配上薯蓉、英式烘薄酥餅及忌廉粟米，還有「英式冧酒蛋糕」做甜品，超級滿足！此外，由即日起於下午3時至6時外賣自取各款經典招牌特燒牛肉（包是日餐湯 或 冰旋翡翠沙律、薯蓉、英式烘薄酥餅）可享6折優惠，超抵！

分量十足斧頭扒

喜歡食牛扒的對重量級的斧頭扒絕不陌生，一件閒閒哋重逾千克，胃納小的隨時要兩三人才可以KO一件呢！而名氣廊Flame由即日起至3月31日推出美國黑安格斯斧頭扒（1.2公斤）分享套餐（免費送貨），分量足3至4位用。頭盤有意大利什錦拼盤及餐廳特色沙律，主菜當然是美國黑安格斯斧頭扒，伴以香草烤藤茄及新薯配黑松露燒汁，另有龍蝦汁海鮮扁意粉及野菌燴飯，以及甜品四重奏（綠茶紅豆蛋糕、紅桑子撻、果仁朱古力、馬卡龍），隨餐奉送精選紅酒一支添，分量足夠小家庭一家分享呢！如於2天前經「好氣Fun」預訂除享折扣優惠外，更可獲HK$200電子餐飲券添呢（數量有限，送完即止）！