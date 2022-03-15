東冲有料到：疫下清邁

為了拍攝我的電視旅遊節目，三個月內第二次前往清邁。對上一次是上年聖誕前後出發，相隔了數個月重訪，有甚麼不一樣呢？首先是多了一些西方的旅客到來，另外夜市的攤檔也有不少開門營業，不過最大發現是當地人不再躲在家中並樂於出門消費。

雖然現時泰國每天的確診人數仍然維持約兩萬宗，但一如我之前所講的，當地人似乎已習以為常、無畏無懼，所以在清邁的某些地方也算得上熱鬧。而當我前往當地某一地點時，店主要求我們出示ATK的檢測結果，慶幸我們一行七人全部呈陰性，沒有人受到感染。連日來拍攝工作尚算順利，也發掘了很多新的地方，當中包括有一間前身是酒店、現已改裝成恍如歐洲古堡的咖啡店，內裏裝潢的華麗程度直逼王宮，你只要在此點一杯咖啡便可到處打卡，甚至到泳池暢游或用餐（需另外收費）也未嘗不可，絕對是Amazing Thailand！

跟華欣及布吉不同，清邁雖受到疫情影響，但並非最嚴重的重災區，即使中港台遊客未能在疫情最嚴峻的時候前來，但依然有很多曼谷及其他泰國地區的人士穿州過省前來度假，剛過去的冬季當地某些類型的酒店便經常爆滿，所以說清邁任何時候都是一個備受追捧的旅遊熱點，期望疫情過後大家都可以親身到此一遊，感受既有泰北情懷、又有現代化感覺的酒店和設施。

胡慧冲