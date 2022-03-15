陳明憙文章刊《紐約時報》　成華人歌手第一人

歌手陳明憙（Jocelyn）早前趁加拿大探親，但因疫情急速變化，令她一度滯留當地，Jocelyn爭分奪秒投身寫作行列，更向當地報刊《紐約時報》投稿而被選中刊登，成為第一個華人歌手亮相該專欄。對於文章被選中她感到驚喜，揚言向進軍「文壇」跨了一大部：「上次又係探親而滯留，我就考咗個音頻治療師牌照，今次都諗住要向寫文章呢個方向出發，再加插埋音頻治療嘅『吸引力法則』喺入面，所以就寫咗篇關於我同嫲嫲食榴槤嘅詩向她致敬，第一次投稿就會被選中刊登，證明音頻治療啲理事論真係有用。」

因為疫情影響航班班次，她不得不「另覓出路」返港：「因為我要返香港錄歌，返唔到嚟真係好大件事，所以呢一刻我已經喺新加坡轉機返到嚟香港，再要隔離先可以開工。前後都差唔多半個月時間，不過我唔怕悶嘅，因為呢個空間令我可以靜落嚟，得閒寫吓歌、又可以計劃吓工作。」

她表示以前冇諗過出書，今次文章被選中刊登實在難得，或考慮向公司提出將音樂、文字結合：「既然都要隔離，不如寫個Proposal畀公司睇吓，因為文字、音樂都可以舒緩情緒，將音頻治療結合文字，可能更有功效。有啲Fans都話畀我知佢哋病咗確診，希望佢哋喺治療、隔離期間唔好太驚，我會Send啲音頻治療嘅音樂畀佢哋，希望佢哋平靜咁度過難關。」