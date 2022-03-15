被爆戀情　劉沛蘅認同洪卓立好開心

藝人劉沛蘅憑《膠戰》做「索膠」彈起，接住在劇集《家族榮耀》飾演大家族千金，演技亮眼，捱足14年事業終有起色，至於感情方面亦春風得意，近日她跟歌手洪卓立傳出緋聞，她大方承認正在了解中，日日都好開心。

劉沛蘅(Hillary)入行14年，初初由做模特兒開始，而近日熱播的《家族榮耀》算是她首部擔演較重要角色的劇集，由於劇中個個都是演技派前輩，故相當緊張，即使同公司的熊黛林（Lynn）做對手也很緊張，她說：「我同Lynn之前喺公司派對見過，不過好少傾偈，你知Lynn好有氣場，仲要做我媽咪，對手戲好多，所以好緊張，不過佢好好人，分享演戲又教我望鏡頭，始終拍綜藝同拍劇好唔同。」現年30歲的她，跟Lynn演母女，但其實她們年紀相差11歲，故初時她也擔心觀眾會覺得「怪怪哋」，她說導演認為她童顏，給她大派定心丸，她並讚師姐Lynn都好玩得，因至今也改不了口叫Lynn做「媽咪」。

提到一場被Lynn掌摑戲，原來是要真打，Hillary爆出Lynn好驚整傷她，她說：「最後佢只係手指頭挨到我塊面囉，睇落好勁好大力，其實唔係。」問她有否被劇中男神迷倒？她笑說:「有呀！Chilam（張智霖）請過我哋一班人食飯，好Sweet，佢話想同新演員認識吓，佢妝前妝後都一樣，酒窩迷人，鏡頭前好認真，鏡頭後係一個小朋友；同埋羅子溢好大隻，佢喺慶功時着住背心，見到肌肉爆晒出嚟，我同Pearl（劇中演細妹、潘藝桐）望住大飽眼福。」有指劇集收視不俗，監製梁家樹打算原班人馬開拍第二個故仔，她表示未有聽聞，笑言希望可以變做Chilam的女兒就好。對於她走妥TVB和ViuTV兩間電視台，她表示本身無特定要拍邊個電視台，都是公司安排工作，亦感謝網民無狙擊她。

近日工作都受疫情影響告延期，故她用空閒時間學戲和學唱歌，問她奉旨叫「好朋友」教唱歌?她講笑:「好朋友?Jay Fung?邊個呀?我搵唱歌老師學，其實係《膠On》MV出咗後，咁啱有幾個工作都搵我唱歌，覺得要好好鍛煉吓，因為我唱歌好怯、無信心，Jay Fung讚我把聲好聽，係唔識用技巧和運氣，但唔知佢係咪鼓勵我啫！」她直言不擔心跟Jay Fung傳緋聞，因對方名草有主，問她亦是名花有主時，她笑説：「依家係開心既，了解吓先囉，（開心咗幾耐？)日日都好開心喎！（Ken啱啱生日同佢慶祝?)有同佢講生日快樂。（疫情阻住你哋了解?)疫情阻住我做嘢，事業為上呀！」

髮型:Terry Yeung @ Yonda Hair

服裝:Iris & Ink from The Outnet