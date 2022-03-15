內地人氣王鄧倫偷逃税被追罰款1.06億人民幣

內地嚴打劣迹藝人，人氣強勁的29歲內地男星鄧倫彤亦中招！上海市稅務局第四稽查局經稅收大數據進一步分析，發現鄧倫涉嫌偷逃稅款，依法對其開展稅務檢查，發現鄧倫在2019年至2020年期間，通過虛構業務轉換收入性質進行虛假申報，偷逃個人所得稅4765.82萬人民幣（約5840萬港元），其他少繳個人所得稅1399.32萬人民幣（約1716萬港元）。在稅務檢查過程中，鄧倫能夠積極配合檢查並主動補繳稅款4455.03萬人民幣（5466萬港元），同時主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為。

而上海市稅務局依據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國稅收征收管理法》、《中華人民共和國行政處罰法》等相關法律法規規定，按照《上海市稅務行政處罰裁量基準》，對鄧倫追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計1.06億人民幣（約1.3億港元）。

日前，上海市稅務局已依法向鄧倫送達稅務行政處理處罰決定書。上海市稅務局第四稽查局有關負責人表示，稅務部門將持續加強對文娛領域從業人員的稅收監管，並對協助偷逃稅款的相關經紀公司及經理人、中介機構等進行聯動檢查，依法嚴肅查處涉稅違法行為，不斷提升文娛領域從業人員及企業的稅法遵從度，進一步營造法治公平的稅收環境。

鄧倫發道出歉信：「在配合這次稅務部門檢查的過程中，我已深刻反省，深刻認識到自己的錯誤，我接受稅務機關的一切決定，我願意承擔相關一切責任及後果，並且一如既往地積極努力工作，疫情前佔用公共資源深深地表達歉意。」