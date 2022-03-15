本日日本：必訪安藤忠雄3大打卡新作

說起日本建築師，大家應該對安藤忠雄不會陌生，他擅長運用清水混凝土作主要建材，作品不講華麗包裝，主要以光、風、水等自然元素融入現場環境之中，營造出充滿禪意的空間，以「氣質」獨步於世界建築潮流中。憑大型藝術祭Benesse Art Site Naoshima聞名的香川縣直島町，剛於3月12日有兩座全新藝術設施登場，其中一座便是由安藤忠雄操刀的Valley Gallery，建築本身令人驚嘆之餘，還收藏了草間彌生等著名藝術家的作品，令人急不及待想去朝聖呢！

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靈感源自神社 與大自然融合

喜歡欣賞藝術作品的朋友，應該都知道日本瀨戶內是著名的現代藝術聖地，當中的直島、豐島、犬島都是Benesse Art Site Naoshima藝術計劃的舞台，有多座藝術館及特色作品讓大家發掘。而位於李禹煥美術館對面山谷的Valley Gallery，是安藤忠雄為該計劃設計的第9座建築作品，以神社為靈感，設計出雙層結構混凝土牆的半戶外式建築，並以厚12mm的鐵板屋頂覆蓋，一大特色係屋頂設有幾何形狀的開口，外邊的風、雨及光都可直接進入館內。而該美術館主要收藏了兩件作品，焦點有草間彌生設計、分布於館內館外的密集型鏡面球體作品《Narcissus Garden》，另一個則是由小澤剛利用豐島產業廢棄物製成的88尊佛像。意猶未盡的話，不妨前往另一間全新藝術館「杉本博司藝廊 時間的迴廊」走走，見識現代美術家杉本博司的作品。

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傳統混合摩登 限定9間客房

安藤忠雄也參與不少酒店的設計，最新作品是於上年年尾開幕、花了逾10年規劃興建的京都精品酒店The Shinmonzen。酒店是法國普羅旺斯著名度假酒店Villa La Coste在日本的姊妹店，為了向京都傳統町屋致敬，安藤選擇了深色的木製立面，屋頂則是弧形的日式瓦片。室內走廊則利用他擅長的清水混凝土結構與木欄柵配合，感覺較現代風。酒店只有9間套房，室內設計由Rémi Tessier負責，每間的擺設各有不同，配備了高級梳化、一枚板桌子、檜木浴缸及大理石洗手盆等。而每間套房各有露台，可欣賞到祇園白川的四季風景，其中位處最高層的套房更可近距離飽覽沿河的櫻花及紅葉。另外，酒店於4月1日將迎來米芝蓮名廚Jean-Georges Vongerichten主理的京都首間餐廳開業，還有法式蛋糕店及水療中心也快將登場。每晚房價（二人入住）¥130,490起（約HK$8,873）。

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兩層高書架 親子新景點

即將於3月25日在神戶市開幕的「童書森林 神戶」是安藤忠雄另一得意之作。該館樓高兩層，建築面積為570平方米，帶有弧度的外牆以安藤招牌的清水混凝土打造，和他之前的作品「童書森林 中之島」類似。設施主打圖書借閱，幾乎所有牆壁都設有書架，當中焦點非貫穿兩層樓、高達8.15米的書架莫屬，讓小朋友從任何角度都能看到、觸碰到書籍。館內藏書由市民餽贈及眾籌籌集而來，開館時會有18,000冊，目標在幾年後會達到25,000冊，書籍分成15個主題，主要是圖畫書、也有插圖、相集、兒童文學和海外書籍，並計劃增加與地震及外國文化有關的書本，希望貼近小朋友的日常生活，滿足他們的好奇心。圖書館位於三宮的東遊園地，家長們和小朋友也可拿書本到戶外，躺在草地上閱讀，在寫意環境下更能享受親子之樂。