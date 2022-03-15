男神收割機出動！楊紫肖戰「餘生CP」被睇高一線

由楊紫及肖戰主演的內地甜寵劇《餘生，請多指教》改編自小說，劇情講述即將大學畢業的楊紫，在畢業前夕跌落人生谷底，遇上父親患癌住院，令她不得不放棄外地知名企業的工作機會，男友此時更提出分手。正當對於愛情和未來生活的美好想像破滅之際，父親的主治醫生肖戰卻走進了她的生活，令一切起了變化。據悉，該劇原定去年夏天開播，後來卻一再押後，昨日（14日）終於官宣首播日期，消息𣊬即衝上熱搜、帖文觀看次數突破6.5億次，有網民更搞笑留言「苦等有回報」、「不用等到來生了」。而該劇亦會在黃Viu煲劇平台播出。

另外，肖戰獲日本媒體自創「肖戰效應」一詞，向當地民眾介紹他的演藝作品和商業貢獻。據悉，有咖啡品牌過去曾斥資5千萬人民幣邀請他為產品代言兩年，結果在官宣當日，網上旗艦店便創下6千萬人民幣業績！此外，網傳他所代言的名錶，在短短3日間銷售額超過6億元人民幣，去年手握25個代言的肖戰帶貨力十分驚人。至於楊紫數年間與多位男神包括鄧倫、李現及井柏然合作過，被封為男神收割機，難怪「餘生CP」被睇高一線，粉絲十分期待二人的「撒糖能力」。