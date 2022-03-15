疫下婚禮執樹枝！吳浩康眼淺同郭思琳喊埋一份

吳浩康（Deep）與郭思琳（Margiela）今日（15日）舉行小型婚禮，於下午進行註冊儀式，婚禮上當然少不了「愛的宣言」，Deep表示度了多個晚上：「都係圍繞住多謝佢，多謝佢願意嫁畀我、願意同我一齊去經歷我哋嘅人生、願意同我一齊去遮風擋雨。我哋各自對大家嘅承諾，就留番畀我哋兩夫妻啦，多謝大家嘅祝福、多謝大家嘅關心。」

Margiela則說：「佢同我結婚已經係一個承諾嚟㗎啦，所以佢唔使講我已經收到晒。」準備婚禮期間，亦發生不少蝦碌事，Deep說：「過程雖然好簡單，但係蝦碌嘢都多，因為依家啲速遞、運輸都受到影響，所以變咗我哋訂咗好多裝飾嘅嘢其實都好多冇嚟，最後我哋係喺山邊執樹枝，去完成個裝飾。」

由於疫情期間舉行婚禮，所以未能邀請太多親友出席，Deep表示一定會補辦婚宴：「之後一定會補擺婚禮嘅，但我哋想註冊先，所以今次唔好意思，請唔到好多嘅朋友嚟，亦都招呼唔到各位嘅傳媒朋友，所以多多見諒。」正式註冊時，Deep跟Margiela更是喊唔停，Deep謂：「註冊好緊張，冇諗過咁緊張，都好多感動位，特別係我自己見到自己爸爸喺度，其實我都冇乜點停過喊。」Margiela見Deep喊到收唔到聲，自己都忍不住：「我冇諗過會喊得咁犀利，我一見到佢喊我又忍唔住喊，佢太眼淺啦，我成日要安撫佢。」提到疫情下舉行婚禮，Deep坦言無論疫情與否，都是最難忘：「因為冇經驗，蝦碌百出，感謝太太嘅包容，雖然冇一個十全十美嘅婚禮，但亦都係疫情見證下嘅一個完美婚禮。」

問到Margiela婚後第一課，她笑說要「見識」婚姻的恐怖：「我覺得有太多嘢要去學習，尤其是要學做一個好嘅太太、好嘅媽媽，同埋我同你嘅相處啦，呢個係人生課題，太多嘢要學，因為我未經歷，我都係啱啱新婚，所以我暫時覺得我哋嘅相處係大前提，好多人都話結咗婚後係另一個境界，我都想快啲經歷吓睇吓有幾恐怖，哈哈。」

除了成為「人夫」， Deep亦快將成為爸爸，問到是仔定女，Deep表示要保持神秘感暫不透露，但仔女都鍾意：「其實仔定女都會好鍾意，因為自己都好期待。依家我哋兩個都係專注喺第一個小朋友度先，因為都係第一次做爸爸媽媽，所以有好多嘢都未知，好多情況要兼顧啲乜嘢，所以我哋嘅焦點都係喺呢個BB度先。」Deep透露老闆楊受成會送大利是給BB：「老闆楊生話會封大利事畀我個BB，其實收到老闆嘅祝福已經好開心啦，因為老闆真係睇住我成長，照顧咗我二十年，都係我半個爸爸，所以有自己咁尊敬嘅人嘅祝福，其實已經係好大嘅禮物。」