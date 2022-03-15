Q：我二十多歲，一星期前和男友親熱，由於我們從未有性經驗，所以我很緊張，感覺到自己幾乎沒有分泌。男友說他只進入了少許，我已痛得叫停，事後我感到尿道不舒服，小便時疼痛，洗澡時觸摸時有腫和痛，因而令我懷疑那次是不是過程做錯了？我又上網看資料，說有些女性先天陰道短，我有可能是生理問題嗎？請問要看婦科嗎？

莫小姐

A：相信你最想弄清的是，究竟是你倆在初次性行為「泊錯位」，抑或是你患有先天的陰道問題。事實上，兩者都是非常罕見的情況。

陰道出現先天畸形問題，例如過分短小、狹窄、閉鎖等，在醫學上確實存在，然而案例不多。遇有此生理問題的女性，早在成長期已會開始遇到經血排放困難、較易患上陰道炎等煩惱。若你歷年來沒有排經困難或易患陰道炎，基本上已不必擔心陰道先天缺陷，埋首於某些與個人狀況不相關的病理資訊，只會製造出「自己嚇自己」的疑病心理。

性行為方面，女性的陰道和尿道位置雖然很接近，不過意外地「泊錯位」的情況卻屬罕見，甚少發生在具備一般性知識基礎的伴侶身上，在婦科和性治療界別案例不多。當然，有機會是伴侶間發現進錯了位置後，很快便自行修正，回復正軌。持續地「泊錯位」的案例通常只出現於極度性無知或者刻意進行粗暴另類性交。

你們於親熱時的確有可能是擺了烏龍，才導致首次性交失敗。尿道受傷，自然會小便疼痛了。其實你了解敏感地帶的生理結構嗎？懂不懂分辨相鄰的陰道和尿道位置？照鏡子是了解身體的最直接方法，女性不用因害羞而遲疑。若然，如你希望更全面地檢查身體狀況，可考慮預約一次婦科檢查，除了以求安心，也能徹底檢查有沒有因性行為而受傷或發炎。

此外，你和伴侶需克服初次性交困難，增進性知識，減輕對疼痛的恐懼想像，女方學會放鬆自己也是非常重要的，事前練習深呼吸和鬆弛身體，特別是盆骨和陰道肌肉的收縮與放鬆訓練。增加前戲，使雙方投入於愛意和歡愉中，男方宜放慢動作，顧及女方反應，忌橫衝直撞，不要連位置也找錯了。當女方多了解到自己的身體，也不妨多嘗試引導，避免擺烏龍。

李偉儀