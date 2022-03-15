出電子專輯陪渡難關！李幸倪領軍疫中作「樂」

疫症無情，一班環球歌手就在這個時候推出電子專輯，共收錄5首新歌，作為陪伴大家渡過困境的靈感伴侶。Gin Lee的新歌以疫境下被迫分隔兩地的愛情故事作為藍本，貼地的浪漫，在無情中都找到愛。

環球唱片近日推出電子專輯《Tracks of March》，收錄了5首歌，包括：Gin Lee（李幸倪）的《剛好》、P1X3L的《This Is How We Roll（Feat. Jace Chan）》、組合石山街的《先知》、Kerryta（周子涵）的《#RBF》以及Oscar（涂毓麟）和Archie（冼靖峰）的《是日運氣》。各人都覺得疫情下出歌並不容易，幸好在留家抗疫這段日子，各自懂得娛樂自己。

Gin Lee透露近幾個月來，留家最大娛樂就是煲劇，睇了超過10套劇集。提到新歌《剛好》是一首浪漫情歌，她指概念源自一對情侶受疫情影響要分隔兩地，題材現實，以清新節拍細說都市人對愛情的憧憬，如童話般轟烈的愛情故事，卻不一定能修成正果。她慶幸疫境下仍能夠推出新歌：「新歌好正面，相信可以出一分力帶畀聽眾快樂。雖然MV未拍得切，但有lyric video先呈現，以及同各單位一齊推出一個digital album。」

Kerryta錄音驚染疫

Oscar表示近日多留在家看書、睇劇、跑步和不斷叫外賣，他分享與Archie的合唱歌《是日運氣》是要唱出每個人成長中都會經歷到放手的痛。而Kerryta的《#RBF》以復古電子曲風訴說厭世臉女孩的心聲，展現出個人態度，希望大家了解自己多一點，她笑言：「我冇表情唔代表我嬲緊。」她坦言錄音過程中也擔心會染疫，但認為就算環境再差，都需要找到平衡，而留家抗疫期間已練得一手好廚藝，笑說：「煮嘢食方面有好多新解鎖，原來日式牛肉飯好易整。」

至於組合P1X3L就最興奮，笑言想不到終可以出album，新歌《This Is How We Roll（Feat. Jace Chan）》首度與Jace合作，並大賣口乖：「歌曲加入咗師姐嘅聲線，令歌曲層次提升不少，有唔同嘅質感。」組合石山街透露其實疫情期間跟平時一樣，都是宅在家寫歌、睇戲和聽歌，新歌《先知》故意挑戰用新的拍子組合去編曲，讓樂迷感受到他們音樂方面可塑性高的魅力。