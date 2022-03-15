索女逆癡漢　玩到乾晒塘

日本AV界除咗有以癡漢為題材嘅作品，亦有講女優掉轉頭對男人做出各種癡漢行為，呢類作品稱之為「逆癡漢系列」，當中佢哋玩到班男人乾晒塘，最後要舉白旗投降！

見仔就嗒

喺Moodyz出品嘅《突然間，小野六花出現在我面前》中，美乳小惡魔小野六花慾火正盛，不過佢唔會留喺屋企等運到，而係出街四處獵男，第一站就係總有一間喺左近嘅便利店喇！六花見到店內嘅中年店長就主動出手勾引，先露出乳溝，然後撩對方喺店內曳曳，店長見花妹咁索梗係唔會拒絕啦，於是兩人就喺貨架之間激戰。跟住花妹又去到圖書館搵獵物，仲放蕩到露出雙乳嚟吸引男人到暗角激戰！最後佢仲變身做電車癡女，喺車廂中向目標男人上下其手，完全唔理旁人嘅目光，真係夠晒癡呀！

神出鬼沒

S1推出嘅《葵司從背後密着逆癡漢》，講述葵司呢位姊系癡女成日神出鬼沒，會突然間喺酒吧、溫泉旅館等地方現身，見到男人就會喺對方耳邊大講淫語，雙手仲不停刺激對方身上嘅敏感點，癡態盡現。雖然葵司嘅出現係好突然，而且仲對男人唔守規矩，但係由於佢實在太索又太姣，令男人個個都無力反抗，任由阿妹為所欲為，更甘願跟葵司到暗角開戰，被阿妹運用各種手法引爆！

無性不歡

喺Kawaii推出嘅《你期望在這種場合嗎？》入面，有男人出現嘅場所，就會到伊藤舞雪嘅身影，皆因佢無性不歡，見到目標獵物就會將對方就地正法！舞雪第一個去嘅地方就係男廁，等目標小解完之後，佢就會玩弄對方嘅架生。之後，佢潛入戲院搵食，果然畀佢發現到觀眾極少嘅場次，更畀佢搵到個單身男人同佢一邊睇戲一邊激戰！雪妹諗諗吓都係覺得僻室激戰玩得更放，於是就潛入網吧，去到有單身男人嘅包廂內，趁佢哋睇緊AV睇到㷫合合嘅時候出手勾引，自然手到拿來。

簡評

男人可以做癡漢，女人一樣都可以，不過男人遇到女癡漢的話，應該唔會太抗拒，而且仲會相當享受，就好似今日為大家介紹嘅逆癡漢入面班男人咁。喺3部作品中，本仙最鍾意小野六花主演嘅《突然間，小野六花出現在我面前》，原因係花妹外表可愛又純品，當佢喺不同場所玩弄男人時，出現極大落差，令人睇得零舍興奮，加上癡態盡現又夠投入，令作品相當精彩！