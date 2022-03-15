陳逸璇在上海嚴重過敏　嚇到飛去急症室求救

歌手陳逸璇（Jolie）身在上海工作，6日前她才完成21日的隔離生活，出關時她在社交網分享拍攝片段，回復「自由」的她，開心得在酒店門外兜兜轉，自己都忍唔住話：「這女人瘋了！」但昨晚她卻因嚴重過敏反應而到急症室求救，見她上載手臂插滿吊針。

Jolie回覆東網說：「依家我已出咗院冇事啦，大家唔使擔心，我係星期日時候，夜晚突然間敏感得好犀利，喺夜晚9點幾10點好胃痛，食咗藥諗住早啲瞓，但去到半夜3、4點起身，突然發覺個嘴唇腫起咗，胃痛變咗喉嚨痛，我再起身食咗敏感藥同止痛藥，諗住再瞓吓先，因為咁夜都唔知可以搵邊個幫，但6點再紮醒時候，喉嚨更加痛，吞口水都吞唔到，同埋呼吸有困難，於是即刻入院去急症室。」

她透露到了上海一間私家醫院求醫，經過打針、吊鹽水吊藥後，幾小時後已經好番好多，但因身上的紅疹退唔到，醫生就建議她留院觀察，所以她就留咗一晚，她說：「暫時我都未知究竟乜嘢導致我突然間敏感爆發，因為之前都冇試過咁嚴重嘅敏感，有可能係對塵蟎，或者個環境，又可能我食嘅嘢，加加埋埋咁樣囉，等我情況好啲之後，我就會去做一啲測試，希望可以搵到個致敏感源，咁自己可以更加小心啦。」