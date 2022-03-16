【是日通勝】

農曆二月十四

壬寅年 癸卯月 戊辰日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：理髮、出行、掃舍

忌：交易、嫁娶、開市

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、13、29、48

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：留意媒體發放的資訊，可獲有利工作的情報。

金牛座：財政上有捉襟見肘的情況，有必要節衣縮食。

雙子座：處理感情問題遊刃有餘，獲伴侶信賴和依靠。

巨蟹座：行事有條不紊，得到身邊人讚賞，心情愉快。

獅子座：健康是財富，是時候要加大對身體的投資了！

處女座：細節決定成敗，凡是感情問題都要認真處理。

天秤座：人緣欠佳，受人事問題困擾，被無力感煎熬。

天蠍座：不要把工作帶回家，免得身心被壓力拖垮。

人馬座：魅力非凡，異性緣佳，多用淺黃色有助開運。

山羊座：比上不足比下有餘，保持善心有助遠離霉運。

水瓶座：很多事情要操心，宜分清緩急，勿自亂陣腳。

雙魚座：感情關係現火藥味，有伴侶者易為瑣事勞氣。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）牛 財運升

（跌）狗 易犯錯

鼠：心事重重，精神欠佳，易受失眠困擾。

牛：財運上升，要把握友人帶來的賺錢機會。

虎：健康存隱憂，宜保重身體，病向淺中醫。

兔：事業運佳，有望獲上司提攜，宜加把勁。

龍：運勢下滑，容易受騙，防人之心不可無。

蛇：破財風險高，出門要妥善管好貴重財物。

馬：工作運稍遜，被獨力難支的無助感煎熬。

羊：愛情運一般，多疑惹誤會，要信任伴侶。

猴：鬥心強，利事業發展，與人競爭有優勢。

雞：財運平平，開源有難度，惟有加強節流。

狗：是日沖煞，運勢差，謀事不可劍走偏鋒。

豬：整體運勢不錯，事事小心，可遠離煩惱。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

虎年工作開運

新春過後已有一個多月，相信大家已收拾心情，重新開始拚搏了吧！上班族每天營營役役，當然希望年年工作順遂，祈求升職加薪、減少是非，在職場上大展拳腳。趁着仍在虎年的第一季，不妨把握機會加強工作運；虎年的文昌星飛臨東南方，只要使用簡單的擺設，加上積極進取的心態，工作表現自然可以提升。

今年壬寅虎年的文昌星飛臨東南方，文昌屬木，在東南方放置綠色和藍色文具用品，而綠色及「4」字均代表木，因此也適合擺放4支水種的富貴竹，有利文昌，增加工作靈感。其他綠色物品如筆座或文昌塔，放置在東南方也可催旺文昌，增加對工作的正面作用。

如果東南方剛好是窗戶，可使用綠色、藍色或條子款式的窗簾；另外，之前的文章有提及，虎年的財星飛臨東北方，不妨在東北的財位放置流動的擺設及紅、黃兩色用品，催旺財星，有助工作及事業發展。

辦公室或網上的是非言論，往往令人感到煩擾，工作也難以順心，虎年的是非星飛臨正東方，避免在這方位放置水種植物或魚缸，並且在正東方放置紅色物品，有助降低是非星力量。