鄧倫逃稅佗衰家　倪妮新劇隨時變倉底貨

內地當紅小生鄧倫，昨日（15日）驚爆涉嫌偷逃稅款，被追繳併罰1.06億元人民幣（約1.3億港元），不少網民都擔心他步范冰冰後塵被封殺！雖然他火速公開道歉，揚言會承擔一切責任及後果，但多個代言品牌已即時割席，令他成為史上最「短命」代言人。

內地打擊娛樂圈逃稅風氣，2018年10月，著名女星范冰冰成為中箭首人，被國家稅務局查清涉嫌以「陰陽合同」逃稅，共被追繳8億8千多萬元人民幣（逾10億港元），事後她在網上發道歉信，對逃稅深感羞愧內疚，惟至今仍未翻身。2021年1月，內地女星鄭爽連環發生代孕棄養、涉陰陽合同巨額片酬逃漏稅等多重風波，被罰2.99億元人民幣（約3.6億港元），社交平台帳號也遭關閉。

昨日，內地驚爆29歲當紅小生鄧倫涉嫌偷逃稅款，被追繳併罰1.06億元人民幣（約1.3億港元），消息一出即登上熱搜，他亦即時公開道歉信，表示：「在配合這次稅務部門檢查過程中，我已深刻自省，深刻認識到自己的錯誤，我接受稅務機關的一切決定，我願意承擔相關一切責任及後果，並且一如既往地積極努力工作。」並為疫情下佔用公共資源致歉。

以虛構業務作虛假申報

今次鄧倫是遭上海市稅務局調查，有關方面指他存在涉嫌偷逃稅問題，經提醒督促後仍整改不徹底，故依法依規對其進行立案，並展開全面深入的稅務檢查。據指鄧倫於2019至2020年間，透過虛構業務轉換收入性質進行虛假申報，偷逃個人所得稅4,765.82萬元人民幣（約5,840萬港元），其他少繳個人所得稅1,399.32萬元人民幣（約1,716萬港元）。過程中鄧倫積極配合，並主動補繳稅款4,455.03萬元人民幣（約5,466萬港元），同時主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為。

曾與Baby傳緋聞

鄧倫近年極速上位，與Angelababy因合作內地劇《我的真朋友》而傳緋聞的他，因主演劇集《一千零一夜》及《香蜜沉沉燼如霜》走紅，成為內地新一代四小生，近年再憑綜藝節目《密室大逃脫》、《翻譯官》及真人騷《爸爸去哪兒》等成為一線藝人，網上累積4千多萬粉絲！由於形象一向甚佳，涉偷逃稅消息一出，不少網民崩潰留言：「他的下場會和范冰冰一樣嗎？」、「鄧倫是不是要被封殺了？」內地近年啟動「清朗行動」封殺劣迹藝人，藝人成立演藝工作室逃漏稅更是追查重點，去年已有超過660間藝人工作室陸續注銷，包括林心如、林依晨、黃曉明及劉詩詩等，而鄧倫與其工作室的社交平台戶口及其視頻帳號，昨日已被封禁。

另外，多個代言品牌火速與他割席，當中有智能商品昨日才宣布合作，2小時後即劃清界線，令他成為史上最「短命」代言人！而他還有16部影視作品未播出，會否受連帶影響仍是未知數，當中包括夥拍「謀女郎」倪妮演出的劇集《夜旅人》。早於劇集開拍不久，雙方粉絲已因偶像排位鬧不快，女方粉絲不滿鄧倫與偶像「平起平坐」，如今鄧倫出事，倪妮粉絲都很心痛，擔心作品。