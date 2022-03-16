吳卓羲擇偶一定要啱傾　兜個圈讚菊梓喬靚女

吳卓羲（Ron）與菊梓喬的緋聞關係升溫，他受訪時指擇偶條件一直沒有改變，希望找個漂亮女友，最重要是能溝通和有共同嗜好，但講到與菊梓喬的狀況，他貫徹低調戀情的做法，避談說：「有咩先再公布！」

吳卓羲為邵氏劇集《飛虎》系列拍到第3輯《飛虎3壯志英雄》，再演飛虎的他未感厭倦，更希望劇集長拍長有，最近他透過視像接受訪問說：「只要觀眾想睇、拍出嚟又好睇，都想繼續拍，其實3輯都係唔同古仔、唔同女主角，第4輯都可能開，自己嚟講有工開就唔會嫌棄。」劇中有不少驚險場面，他亦選擇親身上陣：「最難忘係有場戲要爬上10幾樓高嘅地盤天秤，都驚㗎！最難係要爬得瀟灑，不過上到去就冇得驚。」

拍劇演過無數警察角色的他有「御用警察」之稱，但近年在電影上卻反過來演繹不少反派，他說：「可能投資方都睇到呢點，所以搵我做反派，反派幾好玩，自己都鍾意，多啲嘢去演，可以設計吓角色點演。」

有意涉足NFT

近期NFT熱潮席捲娛樂圈，愛玩具並在內地開設Figure博物館的Ron亦有計劃涉足NFT投資，他說：「籌備緊，自己會落手去設計，試玩吓，要睇天時、地利、人和。」事業有成，至於感情方面，他自言多年來擇偶條件都冇變，最重要能溝通及有共同興趣。講到年初他帶同家人欣賞緋聞女友菊梓喬的演出，他即避談，只說：「唔講呢啲啦，有咩先再公布啦！」