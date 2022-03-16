Pokemon迷心心眼！萌物陪你不再Lonely

經典卡通精靈寶可夢（Pokemon，又稱寵物小精靈）是不少人的童年回憶，即使長大了依然被深深吸引，全城齊捉寶可夢更曾是一陣熱潮，相信玩家們都有自己的心水寶可夢，甚至幻想過它們來到現實世界，成為自己的專屬小精靈。雖然真實的就見唔到啦，但它們的化身就處處可見。

說的是寶可夢的周邊，每次有新品都總能引起熱話，而最近日本「Ensky」就推出了兩款好適合居家使用的新品，為大家的居家生活增添一絲樂趣。第一款是以可達鴨（傻鴨）為主角的茶壺，造型以遊戲《寶可夢 鑽石/珍珠》中出現過的可達鴨噴壺為靈感，再加上日本美濃燒工匠的精緻手藝，呆萌的可達鴨變成陶瓷茶壺，依舊唯妙唯肖，萌度十足。茶壺內附濾網，茶水會由可達鴨的嘴巴而出，非常搞笑。另一款就是娛樂的桌遊之選，以皮卡丘及耿鬼為主角的黑白棋遊戲，兩隻寶可夢將化身為兩方的棋子，它們更可以合二為一成為一隻棋的兩面，設計充滿趣味。這副棋還可以有其他玩法，大家亦可以發揮自己的想像力，絕對是親子活動的好選擇。

目前兩項新品都在Ensky的官網預售，不過可達鴨茶壺暫時已被預購一空，具體的發貨時間為4月下旬及5月下旬，喜歡的粉絲們就要留意一下啦！