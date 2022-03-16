時尚未來趨勢　元宇宙舉辦時裝周

對一眾時裝愛好者來說，每年舉辦的國際時裝騷，絕對是不可錯過的盛事。可惜疫情持續，無法親身飛往當地欣賞最新的時裝發布，惟有透過各大品牌的網上直播睇騷，又或是投入近年大熱的虛擬時裝騷，緊貼最新的流行資訊！

提到後者，就不得不提元宇宙平台Decentraland於3月24日至27日舉辦的全球首個「元宇宙時裝周」（MVFW），它將會透過虛擬形式展示服飾，甚至舉辦講座節目及After Party，讓用戶在虛擬環境中欣賞時尚表演或在After Party上穿上購買服飾。主辦單位目前未透露有甚麼品牌參加服裝周，但就有人發現一些大家熟知的奢侈品牌，如Tommy Hilfiger、D&G、Hugo Boss、Selfridges等，都會榜上有名。

虛擬加實體

Decentraland是一個開放式元宇宙平台之一，可供大家在一個虛擬世界中以NFT購買土地。在元宇宙平台上沒有空間、季節與地點的限制，能夠以創作者喜歡的任何方式進行時裝騷。買家在元宇宙時裝騷上看中了一件服飾，就可以以NFT立刻買下，為自己的虛擬化身裝扮，有些品牌甚至會提供實體與虛擬的服裝，讓大家在現實生活中也可以穿上今季流行。而在時裝騷外參觀虛擬商店時候，還能夠掃描二維碼，透過手機相機看到3D形象的服飾在現實中出現。就好似元宇宙服飾品牌DRESSX，將各類具未來感的虛擬服飾透過AR技術套在現實人物的身上。另外，這不是該平台第一次舉辦大型活動，去年10月平台已擧辦過為期4日的大型音樂會，吸引大量人湧入去看Nina Nesbitt、3LAU和Benji Patterson等名人的演出。