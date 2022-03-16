百大帥哥美女︳Jeremy跑出　譚旻萱入圍都關MIRROR事？

美國電影網站TC Candler每年都會舉辦「全球百大美女帥哥」排行榜，今屆香港藝人狀態大勇，人氣男團MIRROR一半成員包括姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Anson Kong（AK）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）及柳應廷（Jer）入圍「百大帥哥」，至於「百大美女」方面，就有Ian混血索模女友盧慧敏（Amy Lo）及連續3年入圍嘅女神陳靜（DaDa），不過好消息一浪接一浪，今日（16日）官方網站再發布入圍名單，一口氣再多兩位香港藝人分別入圍「百大帥哥」及「百大美女」，亦即至今已累積10位香港藝人入圍，成績亮眼！

而最新正式入圍嘅男女藝人，都依然離不開男團MIRROR，該入圍男星就係MIRROR成員李駿傑（Jeremy），成為第7位爭「百大帥哥」嘅MIRROR成員，至於女星就係新一代廣告女神、有「港版朴敏英」之稱嘅人氣模特兒兒譚旻萱（Mandy），佢因先後參演Edan嘅歌曲《E先生連環不幸事件》及《一表人才》，成為「E女郎」一炮而紅，自此聲名大噪，故今次能夠爭「百大美女」，Edan絕對功不可沒！