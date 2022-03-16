姐妹合照流出　大S素顏凸腩仍是老公心中西施

台灣女星大S（徐熙媛）自去年同汪小菲宣布離婚，直至上周二（8日）宣布同韓國天王舊愛具俊曄再婚，佢都一直未有公開露面，每次都係靠阿妹小S（徐熙娣）對外形容家姐點樣回春，話佢狀態大勇，重回當年演《流星花園》「杉菜」咁Charm！口講無憑，咁啱尋日（15日）就有好友喺台灣食飯時偶遇大小S二人，貴位新聞人物梗係畀好友捉實集郵啦，仲令到大S婚後首現身嘅模樣曝光！

合照中，見大S面尖尖確係有回春之效，不過以素顏上陣嘅佢，靚樣保得住，但係頭以下嘅身材就明顯走樣，唔知係咪角度問題，見大S腩仔明顯，雖然着上白Tee，但仍見到手臂粗咗成個圈，見以往索爆女神模樣大不同。不過情人眼裏出西施，好友上載新相後，具俊曄已極速畀Like，心急等出關一會愛人！但據知，呢幾張照片非大S最近所嘅，從枱上擺放嘅手機型號同小S髮型、髮色睇，應該係幾年前嘅合照。

唔只咁，最近小S出新碟，可惜就畀家姐啲新婚新聞蓋過，連新碟發布會都變咗幫大S代言大會，阿姐夫具俊曄一知此事，即刻自拍一段用韓文背「99乘數表」嘅片，去為小S宣傳，竟秒變「國民姐夫」。另外，網上又有傳大S難忍相思之苦，竟然跑咗去具俊曄住緊間隔離酒店，邊同老公視訊邊開會，真係愛得夠轟烈，一秒都唔可以放過。