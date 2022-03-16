《SPACE SHOWER》頒獎禮　YOASOBI掃大獎

由日本音樂頻道主辦的年度盛事《SPACE SHOWER MUSIC AWARD 2022》，昨日(15日)舉行頒獎禮，2人組合YOASOBI掃走最高榮譽「年度歌手」和「最佳流行歌手」。去年在《紅白歌唱大賽》大出風頭的男歌手藤井風，則奪「最佳個人歌手」、「最佳概念演出」及由22萬人投票選出「PEOPLE'S CHOICE」，橫掃3獎成大贏家。

去年與女星新垣結衣結婚的男歌手星野源，憑歌曲《不思議》奪「年度音樂錄影帶」。天后宇多田光則憑導演庵野秀明執導的歌曲《One Last Kiss》MV奪得「年度概念音樂錄影帶」。人氣樂隊Official髭男dism憑專輯《Editorial》奪「年度大碟」。男歌手優里的大熱歌曲《Dry Flower》成「年度歌曲」得主。女星松隆子與STUTS及3exes為劇集 《大豆田十和子與3位前夫》所唱的主題曲《Presence》，則獲「最佳合唱歌曲」。

《SPACE SHOWER MUSIC AWARD 2022》部份得獎名單

年度歌手 YOASOBI

最佳流行歌手 YOASOBI

最佳搖滾歌手 通心粉鉛筆

年度大碟《Editorial》Official髭男dism

最佳個人歌手 藤井風

年度歌曲《Dry Flower》優里

年度音樂錄影帶 《不思議》星野源

最佳電影歌曲 《U》millennium parade × Belle

最佳合唱歌曲《Presence》STUTS & 松隆子 with 3exes

PEOPLE'S CHOICE 藤井風

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