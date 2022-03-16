【簡潔生活學】認知障礙症人士的整理收納方法

最近一套玩穿越的港劇，講述一位爺爺因知道自己患了認知障礙症，不想拖累家人而選擇結束自己生命，很多觀眾看了這一幕也哭成淚人。劇中類近的家庭問題，相信困擾不少家庭，但面對這些情況，應積極面對及求助，與家人一起努力解決。

認知障礙症是腦退化的一種，多數發生在老人家身上，很多時會跟那些正常老化「無記性」的長者混淆。對於照顧者來說，不管是長者或認知障礙症人士，在相處和進行收納時其實分別不會太大。或者先從針對認知障礙症的收納方法開始，有了基本概念，在照顧其他老友記時便更易掌握。

借助小咭片增加記憶

其實照顧者可以準備一些小卡片，就像一些Playing Card撲克牌，可以寫下每日的生活時間表，在網上有一些掛牆式的時間表布袋，可以放入每一張卡片，當老友記和照顧者完成一個項目便將卡片反轉，這樣便大概知道每日應該做甚麼，和做了甚麼。

整理收納的物件亦可以從這個方向作出提示，每日的必須品可以影相放在時間表布袋，看到相片，老友記便知道物件放在哪裏，亦明白用完之後放回哪裏。很多時有認知障礙的老友記都不喜歡被人移動其私人物件，所以照顧者開始時要一起進行整理和陪伴，像遊戲一樣和老友記把物件存放位置拍下照片。照顧者甚至可以安排老友記跟物件一起拍照，增加收納時的樂趣。

每日行程製成小冊子

整理收納需要切合每日的生活模式，照顧者可以觀察老友記每日的生活模式，例如早上使用的清潔用品和生活用品，可以放在生活路線圖其中一項，之後常用的餐具、亦可以放在路線圖之內，根據每日程序編排好路線，像去旅行的行程表一樣，建議每日行程表打印出來製成小冊子，另外亦可以影相儲存在照顧者和老友記的手提電話內，記得老友記的手提電話不要加入密碼，以免一時忘記而變得緊張焦躁，由於他們處理事情的能力下降，若一時找不到所需物品， 會令他們更加慌張，所以照顧者必須將緊急用品例如藥物，拍下照片放在老友記睡床側邊當眼處，手機亦應該拍照作紀錄，記得拍攝範圍要比較廣，能清楚明確指示擺放位置，即使照顧者不在身旁，老友記也能夠輕易找得到。

忘記位置切勿動氣

很多時候整理收納會因應生活模式改變而轉換位置，但照顧有認知障礙的老友記，我們應該小心處理，因為老友記的長時間記憶比較清晰，短時間記憶比較模糊，所以每一次想重整位置，照顧者必須先觀察，再和老友記解釋及商量，除了要拍照和寫下作為記錄。重新適應是需要時間，老友記有可能霎時忘記物件的位置，照顧者千萬不要動氣，用輕鬆的處理手法，再次提醒長者便可以了，請給予耐性和支持，令雙方生活更和諧。

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Profile：Kitty Wong

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