超跑型飛行器　天地任我行

跑車與飛機都是以快見稱，兩者各有自己的特定規格與馳騁空間，正常人都不會將它們混淆吧！但隨着科技不斷進步，加上設計師不斷求變的想像力，跑車與飛機的界線已變得模糊起來，正如以下介紹的「Leo Coupe」，外表似一部超級跑車，卻有一飛沖天的能力，勢必給代步工具的發展史寫下新一頁。

機身小巧輕盈

由2021 NASA HeroX Award得主Leo Flight推出的「Leo Coupe」，是一架eVTOL飛行器，擁有炫酷的超跑外表，採用3座位配置，負責起飛和着陸的機翼安裝了16個電動旋翼，方向由位於前部的6個旋翼舵組設定，尾翼則負責水平飛行。比起同類eVTOL飛行器，「Leo Coupe」的尺寸只得3.05米×6.1米，機身小巧輕盈，方便出入和停泊於不同地方，包括一般泊車位。

每小時400公里

「Leo Coupe」的設計師Carlos Salaff是SALAFF Automotive的創辦人兼汽車設計師，其電力推進系統則由Electric Jet Aircraft的電能專家Pete Bitar所研發。它的性能強勁，半自動控制系統設定，令操作者更易上手，飛行速度可達400公里/小時，每次充電可使用超過1小時，續航里程最高達483公里。另外，駕駛艙的座位採用懸空設計，加上地板是透明玻璃，可進一步增加飛行過程的快感。

規格表

長：6.1米

寬：3.05米

載客量：3人（連駕駛者）

速度：400公里/小時

航程：483公里