朴珉河病到失聲　Gaeul@IVE確診同隊友分開隔離

韓國新冠肺炎疫情持續嚴峻，今日（16日）的確診個案更突破40萬宗，最近宣布將於4月推出新歌的人氣新人女團IVE亦有成員中招，所屬的Starship事務所指成員Gaeul昨日下午（15日）做快速測試後初步確診，之後立即到醫院進行快速抗原測試，其後證實染疫，隊友張元英、安俞真、Liz、Rei及Leeseo進行檢測後，證實沒有受感染。至於Gaeul現時除了輕微喉嚨痛之外，沒有出現其他病徵，現時已與其他成員分開隔離。

至於女團9muses出身的女星朴珉河昨日（15日）在社交網透露因為出現喉嚨痛和感冒症狀而進行核酸檢測，並證實染疫，現時正留在家中隔離，又指自己很少與朋友見面，平時只是來回工作地點和住所，不知道是何時受感染，亦深感很難避免，她又分享現時的身體狀況：「之前聽說頭3至4日的病徵會最嚴重，之後就會有好轉，但我的喉嚨卻愈來愈痛，現在幾乎失聲了。」

至於男星金成圭亦證實中招，事務所指他昨日（15日）在出席新劇《豬玀之王》發布會之前進行快速測試，當時顯示沒有染疫，所以如常出席活動，但當晚他再進行快速測試後初步確診，他立即到醫院進行快速抗原測試及核酸檢測，最後確診，事務所指他已暫停所有活動，進行居家隔離治療，而曾與他出席活動的金東旭與蔡貞安進行快速測試後證實沒有中招，但《豬》劇的宣傳活動已全部取消。