不一樣的Staycation　另類堂食享受

疫情期間，放假除了鬱在家外，遇到特別日子也想與另一半偷閒過些輕鬆時刻，更想趁機「堂食」享用豐富大餐吧？幸好還有酒店肯花心思設計了不同主題宅度假，讓有心人也可以來個不一樣的體驗！

浸沉在香檳微熏中

如果巴絲打與另一半都喜歡飲香檳的話，尖沙咀的型格酒店The Mira最近就與香檳品牌G.H. Mumm合作，由即日起至4月30日期間推出由千多元起的「『檳』薰型格住宿體驗」，包括「海洋鮮味『檳』薰之旅」、「『檳』薰爐烤美饌露天『型』」、「『檳』薰愛‧尋醉THE MIRA」3款住宿體驗。「『檳』薰爐烤美饌露天『型』」包一晚連陽台的奢華套房，陽台更設置有充氣冰屋，可於艷紅瑰麗的主題布置下狂打卡，又或於夜空下數星星，分外動人；酒店烹飪團隊更會即製專屬的烤爐美食，讓巴絲打可以在寬敞舒適又開打的涼亭內細味珍貴海鮮或原隻春雞及帶骨牛肋排，別有一番風味。而「『檳』薰愛‧尋醉THE MIRA」可入住套房，品味G.H. Mumm香檳一瓶，還可以置身浪漫氣球布置的房間之中，享用二人和牛懷石料理盛宴、雙人早餐等！

經濟實惠主題多多

想以經濟實惠又大擦特擦的話，或許城景國際推出的一系列美饌住宿優惠更啱大家心水！酒店由即日起至3月31日推出「海鮮薈萃」住宿優惠、住宿優惠連精選午餐、「智選‧美饌」24小時住宿計劃、「泰寫意」住宿優惠及住宿優惠連早餐（享高達24小時住宿）。海鮮控不要錯過「海鮮薈萃」住宿優惠（逢周五至日推出），包一晚尊貴客房外，最重要是可以在房內享受源源不絕的「2人海鮮放題晚餐」，以及翌日豐富早餐等。喜歡泰式美食的就可選「泰寫意」住宿優惠，兩位起也不過6百多元起，已包一晚尊貴客房及泰式下午茶等，享受片刻悠閒！