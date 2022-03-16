座駕被刮花！江嘉敏慘被鬧番轉頭：啲人咁不負責任

無綫小花江嘉敏性格敢作敢為，佢尋日（15日）喺社交網話自己架車被人撞到刮花咗，留言：「其實架車傷得唔太嚴重，但係去車房整都要3、4千蚊。」出名唔怕事嘅佢由於聯絡唔到撞花佢架車嘅車主，咁就主動放紙條同對方聯絡，點知反而被停車場管理員鬧番轉頭：「車主叫我同你講『報警囉！驚你啊！」搞到江嘉敏好唔開心大受委屈：「我覺得就算係有心定無意，刮花咗就係刮花咗，咁樣都算係一個交通意外，唔應該因為見到大廈停車場冇CCTV，見到我架車冇後Cam就心存僥倖。」佢出Post之後好多網友都問佢有冇事，佢就同大家報平安：「大家放心，人安全冇事。」不過佢就慨嘆唔明點解啲人可以咁不負責任：「做咗錯事冇人見到冇人影到，冇CCTV影到就當自己冇做！」

佢仲講番以前都試過見到喺街見到有人泊車嗰陣，唔小心撞到前面架車之後打算不顧而去，佢即刻上前阻止唔畀對方走，仲同對方講道理：「唔係花咗少少嘅問題，咁你始終都係撞到人哋架車，點可以不顧而去？今次好彩就係撞到架冇人嘅車，咁如果下次唔小心撞到隻狗撞到個人，咁啱附近冇人見到，你係咪又會就咁走咗去？」不過佢都明白有好多人會覺得佢太多事，但係佢覺得自己冇做錯：「起碼我覺得自己做咗一樣啱嘅事。」