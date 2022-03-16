速遞員路邊除罩食飯被投訴　林盛斌鬧網民冇同理心

新冠肺炎疫情持續，相信唔少人無論喺工作定生活上都受到影響，尋日（15日）有網民喺一個屋苑嘅居民社交網專頁中，透露見到個速遞員坐喺行人通道旁邊，用手推車當做飯枱除低口罩食飯，個網民斥速遞員影響衛生，表示已向物業管理公司同保安公司投訴。

藝人林盛斌（Bob）於社交網上出Post力撐呢個速遞員，佢留言：「呢個世界，好多嘢，冇百分百嘅啱定錯，但係有一樣嘢，係最基本嘅，就係包容。呢段日子，對速遞行業嘅影響非常之大，因為人手不足好多時一個人要做三個人嘅嘢，一日幾萬單確診嘅時候，佢哋仍然辛苦工作，其實我真係好尊重每一位做速遞嘅工作人員。」佢仲話呢個速遞員已經盡量唔影響其他人，斥該網民冇同理心：「你估如果佢有得舒舒服服坐喺餐廳入面食嘢，佢會唔會選擇坐喺個垃圾桶旁邊食呢個飯盒？人哋已經匿喺一個盡量唔影響其他人嘅地方，諗住嗱嗱聲扒埋嗰兩啖飯就繼續送貨送件，然後你影咗佢張相放上網諗住公審再去投訴，其實唔可以話你唔啱，你係有你嘅道理嘅，只不過成件事，好冇同理心，好唔善良。」

佢表示如果個速遞員最後因投訴而被解僱，佢會幫對方搵工：「麻煩認識呢位速遞哥哥嘅朋友叫佢聯絡我，我即刻安排一份工畀佢。」唔少圈中好友，包括有孫慧雪、陳敏之、陳自瑤等都有留言支持，覺得佢真係講得好啱呀！