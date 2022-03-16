iPad Air 5開箱　當作WFH平板得唔得？

疫情促成Work From Home，不少人希望「躺平也能工作」，流動性高、性能強勁的平板電腦變得有價又市。Apple第5代iPad Air將於3月18日本周五發售，在改用M1晶片後表現如何？又適不適合WFH呢？以下率先開箱同大家睇睇！

附有火牛 兼容上代配件

新iPad Air沿用長形包裝，打開有主機、USB-C充電線、貼紙、SIM卡及說明書，無跟「大隊」如iPhone 13或iPhone SE 3般飛走火牛，隨盒附有一個20W USB-C三腳插，幫番手機快充都得！外形維持Apple近年特色「以不變應萬變」，跟上代完全一樣，尺寸247.6x178.5x6.1mm依舊輕巧，單鏡頭及頂級Touch ID位置也一樣，因此上代配件如Smart Folio等全部用得番，變箱慳番筆！

可視角廣 會議自動置中

屏幕沿用上代10.9吋Liquid Retina，解像度2,360x1,640，峰值亮度500nits，支援P3寬廣色域及原色調技術。文字顯示銳利清晰，放大邊緣未見狗牙，同時可視角度廣，防反光塗層亦提升複雜光源下的可讀性。新iPad Air捨棄上代700萬像素FaceTime HD鏡頭，改以1,200萬像素超廣角前置鏡頭取而代之，取景清咗兼闊咗，並配備「人物置中」功能，用戶移動時鏡頭識得自動平移，讓人物長期置中，視像會議就唔怕自己側埋一邊。

效能全開 與Mac機互通

作為iPad Pro後第二款採用M1晶片的平板產品，新iPad Air效能自發表以來叫人期許。之前有傳Apple把晶片的部分效能封印，但隨着《Geekbench 5》跑分出現似乎沒有。其單核及多核心得分別為1,715及6,999，不但比用A14 Bionic晶片的上代的1,576/4,266分高出最多64%，也與同用M1晶片、11吋第3代iPad Pro的1,713/7,286分相當接近，反映效能達到同廠平板最高水平。其他改進還包括升級支援5G網絡，USB-C連接埠數據傳輸快上代2倍，同時iPadOS 15.4帶來「通用控制」功能，令平板與Mac機能共用鍵盤及觸控板，兩者更可拖放內容，例如畫完圖可放至Mac內觀看，對設計師絕對是加分位。

總結：體驗媲美iPad Pro

新iPad Air維持輕薄，運算效能、繪圖能力、上網速度、視像鏡頭都有大幅提升，若撇除主鏡頭及屏幕質素不說，操作體驗直逼iPad Pro，作為WFH平板不但綽綽有餘，買後更一段時間不用再升級。美中不足是容量依舊只有64GB及256GB兩款，而沒有更多人愛用的128GB。此外，價錢低一點會更吸引，始終同容量加千多元就有iPad Pro，某程度令這部iPad Air定位有點不上不下。

同場加映：iOS 15.4正式推出

萬眾期待的iOS 15.4終於上線，更新後「設定」裏的「Face ID與密碼」頁會多出「戴著口罩使用Face ID」選項，開啟後轉動頭部登記臉孔，日後戴住口罩也能解鎖。實測解鎖速度與原來Face ID一樣咁快，而且戴眼鏡都用到，可謂近年最實用的大型更新！