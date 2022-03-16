夢乃愛華　不朽之G奶

好多人因為手藝出眾而名利雙收，但係因而導致雙手出現勞損。日本AV女優亦同樣，人紅自然片約多，收入豐厚，但卻換嚟愈拍愈殘，真係食咩都補唔番！不過凡事總有例外，好似夢乃愛華咁，出道9年仲係一樣咁索咁堅挺！

彈力非凡

對於日本AV大廠S1，相信大家都有睇過佢嘅出品，亦對佢哋嘅專屬女優相當了解喇！咁今日就考考大家，知唔知道S1專屬女優當中邊一位在席時間最長呢？奧田咲？葵司？三上悠亞？統統都唔係！答案就係今日同大家見面嘅夢乃愛華。

今年27歲嘅佢效力S1已經有9年，自AV天后吉澤明步引退之後，佢就成為廠內最老資格嘅專屬女優，不過愛華天生麗質，出道日子愈耐，狀態反而愈來愈好，個樣仲靚過以前好多，胸前對G奶更係多年來保持彈力非凡，脹卜卜又夠堅挺，可以堪稱為不朽之G奶！

七情上面

大家都知道S1嘅作風，對於冇表現、實力欠佳嘅女優，話之你索過天仙都一樣冇得留低，所以愛華能夠屹立專屬陣容咁多年，就證明佢係實在非凡，而且深得AV迷支持。

不過初出道嗰陣，都有唔少人話佢嘅表情唔夠肉緊，情況就同Moodyz嘅水晶燈女優水卜櫻差不多，不過櫻妹到家陣都仲未有咩改善，而華妹就唔同喇，能夠做到淫意由心而發，家陣仲能夠將發姣人妻、小惡魔等風格，透過細膩嘅表情同肢體動作盡情發揮，場面相當精彩！同男優激激烈互動時，更係七情上面，身體有時更因為被快感衝擊而出現痙攣反應，令人睇到興奮無比，真係值得一讚！

Profile

年齡：27歲

身高：5呎

三圍：31G-22-31

夢乃愛華平時好鍾意自拍性感照，然後上載到社交網同大家分享，大家多啲Click上去睇就可以大飽眼福，而且仲可以留意到佢最新嘅作品情報。