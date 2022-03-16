投訴被肥仔食豆腐　練美娟：Fans唔好呷我醋呀！

ViuTV原創劇《反起跑線聯盟》將於本月21日晚上首播，劇集講述拒絕成為「怪獸家長」的父母，及要求子女贏在起跑線上的「虎爸」、「虎媽」，在校園裏各自為自己的理念辯護，而展開連場激戰。

劇集早前開工，肥仔@ERROR與練美娟（娟姐）於片場大放笑料！娟姐投訴被台前幕後「欺凌」，被肥仔等人尊稱為「娟老師」，她說：「呢個劇組個個都拍到精神分裂，肥仔就叫我做娟老師，導演又將我同肥仔叫錯晒，真係有冇搞錯呀，我哋咁大分別都會搞得亂！」在旁的肥仔就話娟姐地位係全個劇組最尊崇，要受到劇組的特別關注，他說：「通常片場最有地位嘅就會被人叫老師，依家娟姐要枝水咋，都會全場大叫『娟老師要枝水啊！』，你可想而知佢幾咁受歡迎。」

當日肥仔拍攝跳舞戲份，與劇中囝囝拉筋做運動，期間小演員自爆金句：「壓我條筋，加五百蚊」，逗得大家即時爆笑。另劇中講述肥仔扭傷要娟姐幫忙按摩，但被娟姐投訴「食豆腐」，娟姐說：「依家佢用演員身份食我豆腐，按按吓又叫咩高啲入啲，唔知想我按邊度呀，係佢要求㗎咋，啲Fans唔好呷我醋呀。」

導演劉偉恒第一次見肥仔跳勁舞，笑言過足導演癮，他說：「電視見佢跳舞梗係見過啦，但可以點佢跳幾個動作嚟睇吓先爽嘛！其實娟姐同肥仔呢家人越嚟越似一家人，就連小演員嘅媽咪都話娟姐好似佢呀媽，真係好有感覺。」