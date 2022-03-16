唔少美女網紅都係利用濾鏡嚟營造出美顏效果，個個都變成女神，但係真面目就嚇親人！不過呢位嚟自泰國嘅Munkaw天生麗質，直播時以素顏或淡妝示人，加上一對白滑巨乳超吸睛，呢啲先至係真女神呀！

童顏巨乳

唔少人都以為Munkaw係日本人，甚至係日本女優，其實佢係一位泰國網紅，而且曾獲選為泰國十大話題美女，足見佢人氣爆棚兼實力強勁。樣貌清純甜美嘅佢，予人鄰家女孩嘅感覺，但係胸前卻擁有一對脹卜卜嘅大肉球，呢種樣貌可愛加胸悍嘅配搭，充分演繹出童顏巨乳嘅真諦！

如果有睇佢喺社交網分享嘅自拍照，會發現佢同好多網紅有相當大嘅分別，就係佢經常以素顏或淡妝示人。要知道喺現今美顏濾鏡當道，各種修圖效果橫行嘅網紅年代，好似佢咁夠膽薄施脂粉登場，真係要有番咁上下顏值先至做得到，亦證明阿妹天生麗質，唔係用「照騙」呃人！

展示實力

不過作為話題性網紅嘅佢，單憑素顏及童顏巨乳係唔夠嘅，而佢嘅出現令一眾網民驚訝嘅原因，仲有佢嘅年齡，大家估吓佢幾多歲？原來佢今年已經29歲啦！1992年12月11日出生嘅佢，身高162cm，並且有對令男人流晒口水嘅巨乳。以輕熟女之齡卻仍有童顏嘅外形，試問點會唔令人驚訝呢？

事實上，Munkaw亦好識得冧粉絲，經常以波會友，唔係屈佢㗎，呢句話係佢自己講嘅！佢表示希望全世界能夠見識到佢對胸器嘅實力。除咗喺網上發放福利相外，佢就跟其他網紅一樣，經常進行網上直播打機，仲出席各類活動，吸金力相當強勁！

Munkaw嘅社交網有逾1千個貼文，超過70萬粉絲追捧，除咗大派巨乳福利照同性感床照外，亦會開Live同粉絲傾偈，當然亦會直播打機，難怪咁得粉絲歡心啦！

同場加映

靜香按摩店被取締

最近日本有單非法經營風俗按摩店被取締，而被取締嘅風俗店均為同一名男子擁有，本來係一單好普通嘅新聞，但卻喺日本網絡成為熱話，究竟點解呢？原來呢名男子所經營嘅非法按摩店，店名用上經典動漫《多啦A夢》中嘅角色，包括大雄、靜香、小夫，連大雄個老竇大助都有！據被捕男子解釋，因為覺得用呢啲名字會容易吸引客人，唔直接用「多啦A夢」嚟做店名，係擔心會違反著作權法。網民睇到呢單新聞後，就紛紛表示其實除咗靜香外，其他角色嘅店名唔會吸引到好色之徒幫襯，有網民則反問點解冇胖虎，亦有網民坦言反正都係違法經營，就算直接用上「多啦A夢」嘅話，分別都唔會有幾大囉！