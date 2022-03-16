熊黛林係大細路！郭政鴻離港飄泊自封「天涯演員」

藝人郭政鴻向來給人剛強的男子漢形象，不過，在劇集《家族榮耀》中一改戲路，飾演性格懦弱、優柔寡斷的廿四孝老公。他坦言第一次見到劇中太太熊黛林（Lynn）時，心裏即時涼了一截：「可能佢本身係模特兒，覺得佢好高冷，好難相處咁，但我要同佢做夫妻，所以要諗辦法同佢相處。後來經過溝通，發現佢台上台下係兩個人，佢真人好貼地、易溝通，係大細路，講嘢陰聲細氣好溫柔，同佢合作好開心。」他又大讚Lynn被揭發導致李彩華小產的一幕表現很好，不過中間卻有段小插曲，令他非常難忘：「當時大家都演得好投入喊晒咁，奶奶陳曼娜大叫Lynn劇中個名葉彩薇，點知就叫錯咗葉子楣，我哋全部人忍笑忍得好辛苦。」

對於劇集大受中港兩地歡迎，網民更稱讚他是「配角天花板」，郭政鴻謙稱自己也是邊學邊做：「做演員就係泥膠咁，要搓乜似乜，我以前拍得打戲多，畀人感覺係強者，今次係弱者，對我嚟講未做過，都係學習中。」問到角色跟本人是否相似，他笑言對待小朋友的態度相似：「我唔係嚴父，對佢哋冇脾氣，有時會畀佢哋恰，鬧嘅角色留畀媽咪，我相對少見小朋友，所以唔想一見就鬧。（對太太呢？都係太太話晒事？）小朋友嘢我會畀意見，但由太太落決定。」

北上殺出血路

郭政鴻自從離開無綫後北上發展多年，他稱前年因疫情關係，試過一年有11個月在內地，與家人長期分隔兩地，他無奈表示：「都冇辦法，我要搵食，一家大家都靠我。（點同家人維繫？）太太好理解，我哋日日視頻。（佢擔唔擔心你喺內地多誘惑？）咁大個人知，唔到我唔上去，佢都明白，內地有工作，香港冇工作，如果我坐喺度咪愁上加愁。」他自稱是「天涯演員」，只要有工作天涯海角也要去：「有時都幾寂寞，但已經習慣四海飄泊嘅生活。」但慶幸內地工作量不俗，一個月有6位數收入，直言：「上咗去好難番轉頭。」

場地：Amelia Hong Kong