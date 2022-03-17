【是日通勝】

農曆二月十五

壬寅年 癸卯月 己巳日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：裁衣、訂婚、開倉

忌：動土、開渠、移徙

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：19、32、42、47

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：在熟悉範疇碰到難題，有必要檢討處事手法。

金牛座：不要在約會時談及公事，以免弄得不歡而散。

雙子座：內心記掛某件事，跟人相處時顯得悶悶不樂。

巨蟹座：春風滿面，受異性關注，容易遇上心儀對象。

獅子座：有力取得收支平衡，可擺脫財務拮据的陰霾。

處女座：人氣高企，有異性主動示好，令你受寵若驚。

天秤座：財運不佳，勿貪小便宜，以免墮入騙財陷阱。

天蠍座：適應不了急速的生活習慣，負能量愈積愈多。

人馬座：有太多事需要親自處理，別受閒言閒語影響。

山羊座：與人合作要提起精神，拖泥帶水的作風要戒。

水瓶座：謀事要有周詳計劃，否則有可能要吃點苦頭。

雙魚座：花錢應酬可收穫好人緣，惟開支不能沒節制。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 偏財旺

（跌）狗 易破財

鼠：財運好轉，不乏開源機會，要好好把握。

牛：健康運稍遜，休息不可少，熬夜易傷身。

虎：事業遇阻力，人事問題多，收益打折扣。

兔：愛情運極佳，有伴侶者可享受甜蜜生活。

龍：桃花旺，單身者易覓得人生中的另一半。

蛇：心平氣和，可靜下心來做一些細緻工作。

馬：工作效率高，從事銷售行業者最為有利。

羊：易被別人的說話惹惱，做人勿鑽牛角尖。

猴：有偏財運，可放膽投資，易有意外收穫。

雞：事業運旺，喜獲貴人支持，上位有希望。

狗：財運欠佳，出門要管好荷包，提防小手。

豬：是日沖煞，霉運纏身，謀事易一波三折。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

從玄學看疫情

在2019年年底出現的新冠病毒，經歷了兩年多，依然肆虐全球。因為病毒而去世的人，在2020庚子年和2021辛丑年為數最多。庚子和辛丑，都是金氣為主的兩年。金，帶有肅殺之氣；肺炎，肺部屬於金；打疫苗，都是屬於金。金氣也是沉降之氣，會剋制木氣的生發之氣，所以大部分公司在疫情期間，都很難有擴張生發的機會。另外，金主義，也有改革的意思，人類過去累積的種種違反「義」的行為，才會讓宇宙作出相對反應的，我們應該懺悔，同時應該感恩宇宙給予我們的一切。

既然我們知道了新冠肺炎病毒是和「金」有關，也就是說當金氣變弱的時候，就是疫情變弱的時候，世界就可以慢慢恢復原來的秩序。那麼金氣在甚麼時候最弱呢？現在是2022壬寅年，水木的年份，跟人有關，是流通之象。而金生水，說明金氣慢慢轉弱了，到了新曆的5月份，立夏以後，火剋金，相信會有明顯改善。踏入7月的丙午月，天干地支火氣很旺，金氣發揮不了作用，相信到時可以恢復正常生活。翻出《地母經》一看，文中有兩句很重要的提示：「春秋水甘潤，秋冬處處通。」但願如此！