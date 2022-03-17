曾零收入連屋租都交唔起　劉雅瑟自爆兩度想放棄演藝路

33歲的英皇藝人劉雅瑟憑主演電影《智齒》鋒芒畢露，日前勇奪「香港電影評論學會」最佳女演員，更將與周秀娜及王丹妮等拗手瓜角逐本屆金像影后。由於即將與謝霆鋒合拍新片《海關戰線》，她早前已低調來港，預算逗留3個月。第5波疫情搞亂了東方之珠，雅瑟坦言很多地方也關門恍如禁足，但仍希望留守到「最後一刻」，參與6月舉行的金像獎盛會。

《智》片內雅瑟扮演誤殺林家棟妻兒的街童，遭池內博之綁架，全片幾乎9成以上時間在遭虐打，難怪她受訪時表示：「經常有瘀傷，所以根本不用化妝。最難忘是遭池內綑綁坐在一灘污水上演戲，周圍都有老鼠及蟑螂，遠處飄來垃圾味，拍完後我真的有點擔心，所以要求助手帶我去看婦科！」

如此拚命的演出獲讚，她坦言早已有信心入圍金像獎，但得獎與否則抱平常心。為了知己知彼，雅瑟先後欣賞過周秀娜的《馬達．蓮娜》及王丹妮的《梅艷芳》：「前者我在飛機上看的，對小人物的遭遇感到難過，哭了一場！而《梅》片有很多香港人支持，反而我的（《智》片）就不是太多人欣賞過。」

當大家以為她一帆風順之際，雅瑟坦言其實已先後兩次萌生放棄念頭：「18歲開始有足足7年時間荒廢了，在北京完全沒有工作連租房子也負擔不起，四出到友人家搭住兼爭取工作機會，心灰了，至後來接拍《致我們終將逝去的青春》，豈料17年開始拍的電影又拿不到批文，整整4年不能讓人家知道我還在演戲...」

如今機會浪接浪，雅瑟坦言不介意與新導演合作，而倘若能與偶像劉青雲及張家輝合作的演，更可接受「零片酬」。談到與霆鋒首次合作兼碰面，她笑說：「今次我被打之餘亦要打人，擔心達不到負責動作場面的他所要求，而且我是首次拍商業電影，是另一方面的嘗試。」

場地：Mustard Seed Co-working Space