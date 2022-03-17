自認係永遠粉絲　Taylor Swift鮮花贈Avril Lavigne

美國流行天后Taylor Swift向來出名多Fans，但原來佢都有自己嘅偶像。佢就係加拿大天后Avril Lavigne！早前Taylor就趁住「偶像」出新碟《Love Sux》而送花畀對方。

Avril收到之後好開心仲喺社交網Post紮花同Taylor所寫嘅親筆字條，字條中Taylor稱自己係Avril嘅「永恆粉絲」。佢說：「Avril，聽住你好正嘅新碟喺廚房跳緊舞！！實在好正，就好似你一樣。你嘅『永恆粉絲』，Taylor上。」

查實今次已非Taylor首次送花畀自己嘅偶像，早前佢就送咗一紮花同字條畀美國老牌男歌手Don McLean。原因係佢打破咗Don保持咗50年嘅Billboard紀錄。Don首經典名曲《American Pie》最近被Taylor首歌擊敗成為在美國Billboard流行榜史上穩佔冠軍位置最長紀錄。雖然首歌嘅紀錄被Taylor超越，但Don仍好開心收到Taylor紮鮮花同字條，並留言多謝對方之餘亦大讚佢係好優雅嘅歌手。喺字條中，Taylor稱Don為音樂巨人並指佢嘅音樂對自己好重要。