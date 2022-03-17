東方日報C1：《星空2》大換血！鍾嘉欣心灰拒拍

鍾嘉欣去年憑口碑、收視俱佳的《星空下的仁醫》角逐視后，最後大熱倒灶失落獎項，網民㷫爆網上洗版。如今無綫開拍續集，雖然多番游說她再演，可惜她決意推辭，嘉穎亦表示要考慮，如今無綫惟有以「舊瓶新酒」全新班底開拍。

女星鍾嘉欣憑《星空下的仁醫》贏盡不少人心，繼續備受粉絲愛護，獲網民一致推舉為「民選視后」。去年她冒住疫情由加拿大返港拍此劇，更與一對子女分開幾個月，犧牲甚大，一拍完亦即飛返加國，之後雖然她畀盡面出席無綫頒獎禮，諗住坐定粒六，可惜臨門脫腳輸給林夏薇，失落視后獎項，只坐歪奪「馬來西亞最喜愛TVB女主角」獎，引來大批網民不滿。嘉欣事後坦言：「已經睇化咗獎項呢樣嘢，坐喺度真係enjoy the show，冇手汗，亦冇心跳加速。」縱使她口講不志在，但身為好友兼極力游說她出席頒獎禮的無綫首席創意官王祖藍卻被指因此事「辣着」，之前更有傳因為嘉欣爭視后一事，與高層曾勵珍及樂易玲發生爭拗，為免正面交鋒，他索性轉移陣地，帶隊北上發展試水溫，幫藝人接job之餘，自己亦親自助陣。

鄭嘉穎馬國明唔會留低

於剛剛舉行的影視博覽2022中，無綫「大晒冷」之後的大製作時，都有重點推介《星空下的仁醫2》，但海報上就演員欠奉，雖然有傳除了嘉欣外，其他演員如鄭嘉穎、馬國明、羅子溢、張寶兒、周家怡等會原班底拍攝，不過本報收到消息，今次會一次過以全新班底、全新故事上陣，暫定7月開拍，無綫多番向嘉欣游說接拍，但最終她都推辭，而羅子溢、鄭嘉穎、馬國明等都不會留低。此劇監製方浤酌受訪時坦言：「公司係有咁嘅構思，依家都接洽中，先搞掂咗個故事先，都係圍繞番兒童醫院。」說到之前嘉欣失獎一事確實令很多人不滿及不快，會否令她不再作考慮，監製說：「佢冇話拒絕，要考慮吓先，一來疫情，二來小朋友都要兼顧。」至於嘉穎，監製指對方有幾個工作在身，都要視乎情況。

避談祖藍與高層鬧翻

而嘉欣日前亦接受了本報訪問，對於之前祖藍為了她而跟高層鬧翻一事，她只說：「我已經自由身咗差唔多4年，TVB裏面發生嘅事我真係唔知道，所以唔方便回應。」問她會否接拍《星空2》及有甚麼因素要考慮？她說：「好開心知道套劇會開續集，因為我哋好需要一啲有鼓勵性又題材正面嘅劇集，亦好感恩最近有啲project都有聯絡我合作，但我同老公商量過之後，大家都有共識，決定今年會take a break，專心照顧屋企先，希望劇組拍攝順利，大家身體健康。」

嘉欣決定不接拍，劇中拍檔嘉穎受訪時亦說：「監製有聯絡過我，但因為手頭上有啲工作傾談中，要睇睇個期先，同埋監製係有提過今次會係全新故事，所以都要睇番個角色適唔適合先。」而現時正停工等公司通知再開拍《法言人》的馬國明受訪時說：「我未收到通知，不過我都未必拍到，我又覺得未必一定要原班人馬，佢哋要開個新故事，幕後要原班人馬啫！幕前未必會係！」

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